За сутки в России подожгли 11 военкоматов — задержанные говорят, что их заставили мошенники

За последние сутки в России прошла серия попыток поджога военкоматов: военные комиссариаты попытались сжечь в Можайске, Россоши, а также в Казани, Омске, Подольске, Санкт-Петербурге, Калуге, Копейске и Верхнеуральске.
Это не первые случаи поджогов военкоматов в России: в марте поджог произошел в Новоуральске, в январе — в Нижневартовске. Но сегодняшние поджоги объединяет то, что среди задержанных — большое количество женщин среднего и пенсионного возраста. Они уверяют, что им звонят мошенники, начинают разговор с похищения средств, а потом переводят разговор на поджоги. Так, в Верхнеуральске задержали
Есть и исключения: так, в Архангельске поджог совершил
Как мошенники заставляют поджигать военкоматы
Мошенники использовали разные рычаги давления на задержанных: так,
Поджигателю из Санкт-Петербурга телефонный мошенник, представившийся сотрудником ФСБ, предложил помочь в «списании кредитов» за поджог военкомата, а
— Преступник создает ощущение, что, не сделав что-то, жертва станет чувствовать себя глупо, потерянно, тревожно. В данном случае речь, вероятно, идет о запугивании, шантаже, когда жертву ставят перед обстоятельствами — или ты делаешь то, что тебе говорят, или перед ней возникает негативный сценарий развития событий, — заявил Рустам Муслумов. — При этом создается ощущение значимости того, что жертва делает, и возможной скрытности, безнаказанности.
Специалист отметил, что возраст и пол не влияет на подверженность манипуляциям. Решающим фактором становится то, насколько вы уверены в своих действиях и решениях.
— Манипуляциям гораздо больше подвержены люди мнительные, сомневающиеся в себе. Они идут на поводу у человека, создающего впечатление, что он берет ответственность на себя. Также внушаемость жертвы возрастает в ситуации стресса, давления, в условиях дефицита времени на принятие решения, — рассказал нам Рустам Муслумов.
Чтобы обезопасить себя, эксперт советует не общаться с незнакомцами, которые начинают оказывать на вас давление и требовать быстрых действий.
— Как и в любых манипуляциях, жертва, уже после того как совершает глупость, хватается за голову и говорит себе: «Как я мог так глупо себя повести?» Это происходит из-за нехватки времени, попытки с ходу решить проблему, приняв быстрое решение. Жертва отмечает некоторое помутнение сознания, которое создается злоумышленником специально, за счет давления, помещения жертвы в ситуацию дефицита времени, угроз, — отметил Рустам Муслумов.
По словам специалиста, у людей часто создается ощущение, что если они будут общаться с возможным манипулятором как-то правильно, то ничего страшного не произойдет. На самом деле оптимальная стратегия как раз не общаться, а в случае угроз и давления прерывать разговор и обращаться в правоохранительные органы. Вероятность того, что вы сможете противостоять манипулятору, высокая, но надо понимать, что преступник, скорее всего, неоднократно предпринимал такие попытки, имеет несколько сценариев развития событий. Поэтому попасть на какую-то уловку вполне вероятно.
Что грозит поджигателям
Что касается буквы закона, то тот факт, что преступление было совершено по указке мошенников, никак не оправдывает задержанных, считает юрист Андрей Конышев.
— К сожалению, нет, объяснение причины своего поступка никак не оправдывает преступника и уж, конечно, само преступление. Это может повлиять только на состав преступления, — заявил Андрей Конышев.
Что касается самого наказания, то оно зависит в первую очередь от того, как квалифицируют преступление во время следствия.
— Умышленный поджог может быть квалифицирован как терроризм, совершение теракта и вандализм. В случае если лицо совершало поджог без намерения осуществления террористической деятельности, то эти действия квалифицируют как умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений, — считает Андрей Конышев, — наказание будет суровым в любом случае, однако всё зависит от квалификации преступления.
Если смотреть на предыдущий опыт, то последствия для поджигателей неутешительные. Так,