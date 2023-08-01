За сутки в России подожгли 11 военкоматов — задержанные говорят, что их заставили мошенники

Поджигателю из Санкт-Петербурга телефонный мошенник, представившийся сотрудником ФСБ, предложил помочь в «списании кредитов» за поджог военкомата, а 62-летнюю женщину из Казани заставили совершить поджог, чтобы у ее дочери «не было проблем». Как рассказал нам кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии образования Уральского федерального университета Рустам Муслумов, сценарий мошеннической уловки может быть самым разным.



— Преступник создает ощущение, что, не сделав что-то, жертва станет чувствовать себя глупо, потерянно, тревожно. В данном случае речь, вероятно, идет о запугивании, шантаже, когда жертву ставят перед обстоятельствами — или ты делаешь то, что тебе говорят, или перед ней возникает негативный сценарий развития событий, — заявил Рустам Муслумов. — При этом создается ощущение значимости того, что жертва делает, и возможной скрытности, безнаказанности.

