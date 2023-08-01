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За сутки в России подожгли 11 военкоматов — задержанные говорят, что их заставили мошенники

Большинство фигурантов — женщины

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В основном военкоматы пытались поджечь женщины среднего и пенсионного возраста

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За последние сутки в России прошла серия попыток поджога военкоматов: военные комиссариаты попытались сжечь в Можайске, Россоши, а также в Казани, Омске, Подольске, Санкт-Петербурге, Калуге, Копейске и Верхнеуральске.

Это не первые случаи поджогов военкоматов в России: в марте поджог произошел в Новоуральске, в январе — в Нижневартовске. Но сегодняшние поджоги объединяет то, что среди задержанных — большое количество женщин среднего и пенсионного возраста. Они уверяют, что им звонят мошенники, начинают разговор с похищения средств, а потом переводят разговор на поджоги. Так, в Верхнеуральске задержали 35-летнюю женщину, в Копейске была задержана 55-летняя женщина, в Калуге — 78-летняя пенсионерка.

Есть и исключения: так, в Архангельске поджог совершил 76-летний пенсионер, а в Санкт-Петербурге — 53-летний мужчина. Но все они заявили, что совершить поджог их заставили телефонные мошенники.

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Попытка поджога в Санкт-Петербурге попала на видео

Видео: «Фонтанка.ру»

Как мошенники заставляют поджигать военкоматы

Мошенники использовали разные рычаги давления на задержанных: так, 21-летней студентке телефонный собеседник заявил, что мошенники оформили на нее кредит, затем предложил «отомстить» с помощью поджога, после чего вместо адреса банка сообщил ей адрес военкомата на улице Пушкина.

Поджигателю из Санкт-Петербурга телефонный мошенник, представившийся сотрудником ФСБ, предложил помочь в «списании кредитов» за поджог военкомата, а 62-летнюю женщину из Казани заставили совершить поджог, чтобы у ее дочери «не было проблем». Как рассказал нам кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии образования Уральского федерального университета Рустам Муслумов, сценарий мошеннической уловки может быть самым разным.

— Преступник создает ощущение, что, не сделав что-то, жертва станет чувствовать себя глупо, потерянно, тревожно. В данном случае речь, вероятно, идет о запугивании, шантаже, когда жертву ставят перед обстоятельствами — или ты делаешь то, что тебе говорят, или перед ней возникает негативный сценарий развития событий, — заявил Рустам Муслумов. — При этом создается ощущение значимости того, что жертва делает, и возможной скрытности, безнаказанности.

Специалист отметил, что возраст и пол не влияет на подверженность манипуляциям. Решающим фактором становится то, насколько вы уверены в своих действиях и решениях.

— Манипуляциям гораздо больше подвержены люди мнительные, сомневающиеся в себе. Они идут на поводу у человека, создающего впечатление, что он берет ответственность на себя. Также внушаемость жертвы возрастает в ситуации стресса, давления, в условиях дефицита времени на принятие решения, — рассказал нам Рустам Муслумов.

Чтобы обезопасить себя, эксперт советует не общаться с незнакомцами, которые начинают оказывать на вас давление и требовать быстрых действий.

— Как и в любых манипуляциях, жертва, уже после того как совершает глупость, хватается за голову и говорит себе: «Как я мог так глупо себя повести?» Это происходит из-за нехватки времени, попытки с ходу решить проблему, приняв быстрое решение. Жертва отмечает некоторое помутнение сознания, которое создается злоумышленником специально, за счет давления, помещения жертвы в ситуацию дефицита времени, угроз, — отметил Рустам Муслумов.

По словам специалиста, у людей часто создается ощущение, что если они будут общаться с возможным манипулятором как-то правильно, то ничего страшного не произойдет. На самом деле оптимальная стратегия как раз не общаться, а в случае угроз и давления прерывать разговор и обращаться в правоохранительные органы. Вероятность того, что вы сможете противостоять манипулятору, высокая, но надо понимать, что преступник, скорее всего, неоднократно предпринимал такие попытки, имеет несколько сценариев развития событий. Поэтому попасть на какую-то уловку вполне вероятно.

Что грозит поджигателям

Что касается буквы закона, то тот факт, что преступление было совершено по указке мошенников, никак не оправдывает задержанных, считает юрист Андрей Конышев.

— К сожалению, нет, объяснение причины своего поступка никак не оправдывает преступника и уж, конечно, само преступление. Это может повлиять только на состав преступления, — заявил Андрей Конышев.

Что касается самого наказания, то оно зависит в первую очередь от того, как квалифицируют преступление во время следствия.

— Умышленный поджог может быть квалифицирован как терроризм, совершение теракта и вандализм. В случае если лицо совершало поджог без намерения осуществления террористической деятельности, то эти действия квалифицируют как умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений, — считает Андрей Конышев, — наказание будет суровым в любом случае, однако всё зависит от квалификации преступления.

Если смотреть на предыдущий опыт, то последствия для поджигателей неутешительные. Так, 31 декабря 2021 года поджигателя военкомата из Нижневартовска осудили на 12 лет по статье «Терроризм». 2 марта еще одного пиромана задержали в Новоуральске — случившееся также признали терактом. Напомним, что по этой статье грозит до 20 лет лишения свободы.

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