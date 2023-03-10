«Изъяли 7 банок с жидкостью для зажигалок»: видео с задержанием подозреваемого в попытке сжечь центр гумпомощи

Полицейские задержали предполагаемого поджигателя центра сбора гуманитарной помощи на улице Новоморской в Новосибирске.
В ночь на 6 марта 2023 года неизвестный разбил окно одного из кабинетов ресурсного центра «Активный город» и бросил в помещение горящие тряпки. Пожар оперативно потушили приехавшие на сработку сигнализации чоповцы, и огонь не успел повредить помещение.
Видео задержания предполагаемого злоумышленника опубликовала пресс-служба регионального главка МВД.
По данным полицейских, поджигателем оказался
— По месту жительства задержанного полицейские изъяли системный блок, 3 мобильных телефона, 4 сим-карты, 4 банковских карты, 2 флеш-накопителя, 7 металлических банок с жидкостью, используемой для заправки зажигалок, — рассказали в пресс-службе областного главка МВД.
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