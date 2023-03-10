«Изъяли 7 банок с жидкостью для зажигалок»: видео с задержанием подозреваемого в попытке сжечь центр гумпомощи

По факту покушения на поджог (часть 3 статьи 30 — части 2 статьи 167 УК РФ) полицейские возбудили уголовное дело. Задержанного молодого человека арестовали.

Ранее НГС писал о том, что поджог гаража с коллекцией элитных машин попал на видео. Злоумышленник уехал оттуда на велосипеде.