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Спецоперация на Украине

«Изъяли 7 банок с жидкостью для зажигалок»: видео с задержанием подозреваемого в попытке сжечь центр гумпомощи

Преступление было совершено в ночь на 6 марта

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Предполагаемого поджигателя задерживали с участием спецназа

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Полицейские задержали предполагаемого поджигателя центра сбора гуманитарной помощи на улице Новоморской в Новосибирске.

В ночь на 6 марта 2023 года неизвестный разбил окно одного из кабинетов ресурсного центра «Активный город» и бросил в помещение горящие тряпки. Пожар оперативно потушили приехавшие на сработку сигнализации чоповцы, и огонь не успел повредить помещение.

Видео задержания предполагаемого злоумышленника опубликовала пресс-служба регионального главка МВД.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГУ МВД России по Новосибирской области

По данным полицейских, поджигателем оказался 23-летний приезжий из Красноярска, который уже привлекался к уголовной ответственности. В Новосибирске молодой человек снимал квартиру в Заельцовском районе, и именно туда за ним пришли оперативники.

— По месту жительства задержанного полицейские изъяли системный блок, 3 мобильных телефона, 4 сим-карты, 4 банковских карты, 2 флеш-накопителя, 7 металлических банок с жидкостью, используемой для заправки зажигалок, — рассказали в пресс-службе областного главка МВД.

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