«Всем пофиг, что ты без работы»: истории трёх сибирячек с кучей микрозаймов — как они выживают (у одной 25 кредитов)

Число россиян, взявших займы в микрофинансовых организациях, к осени 2023 года перевалило за 20 миллионов человек. Общая сумма выданных микрокредитов, по данным объединения участников микрофинансового рынка СРО «МиР», достигает почти 350 миллиардов рублей. Свой вклад в формирование такого гигантского долга также внесли Анастасия, Инна и Мария, с которыми пообщалась корреспондент НГС. Их объединяет одно: когда-то они обратились за некрупной суммой в МФО, но остановиться не смогли и продолжили набирать микрокредиты. Как желание купить ноутбук обернулось тринадцатью займами и как героине пришлось продать квартиру и переехать в частный дом с огородом, чтобы погасить долги, — в материале Ксении Лысенко.
Потеряла работу из-за СВО и пошла за займом
Анастасии легко вспомнить, с чего началась ее затяжная эпопея с микрокредитами. Когда грянула спецоперация, у нее была небольшая рассрочка на ноутбук. Он ей нужен был для работы — девушка работала архитектором и параллельно училась.
— Я много зарабатывала, но я так думала: «Блин, ну копить на него долго, лучше я возьму рассрочку, куплю его побыстрее». Хотя я могла спокойно ноутбук купить себе сама без рассрочки и в ус не дуть. И таких проблем у меня не было бы, — признала девушка.
Она сотрудничала с международной компанией, зарабатывала 1000–1200 долларов в месяц. Но после событий февраля 2022 года у компании возникли сложности с переводом гонораров в Россию, а после она вообще прекратила сотрудничество с Анастасией. Именно тогда та и взяла первый микрокредит: 60 тысяч рублей. Выплатить его в положенной срок она не смогла, поэтому взяла еще один, чтобы погасить проценты за предыдущий. Ну а дальше, как она говорит, всё повалилось как снежный ком.
Сейчас у Анастасии 13 микрокредитов в разных МФО. Она предоставила редакции НГС подробный список с указанием всех сумм в различных организациях — общая задолженность уже перевалила за 300 тысяч рублей.
— Я сначала как-то переживала по этому поводу и вообще абсолютно все деньги сливала на эти займы. А потом поняла, что они абсолютно не уменьшаются, их только больше становится, и в принципе как-то забила на них первое время. Банки звонили, коллекторы тоже. Я просто игнорировала и не отвечала, а потом мне позвонил участковый из моего района и пригласил к себе. Одна из МФО, как выяснилось, продала долг, и на меня написали заявление. Я приехала к участковому, дала объяснительную — что я не работаю, что я учусь, и у меня нет денег. После объяснительной меня отпустили, я просто поменяла номер, и уже, наверное, года полтора меня никто не беспокоит, — рассказала она. — Есть парочка исполнительных производств на общую сумму 50 тысяч рублей, они висят у меня на Госуслугах. Мне закрыт выезд из России, но мне никуда особо ездить и не нужно, так что жить это мне не мешает.
Анастасия говорит, что спустя несколько месяцев исполнительные производства закрываются, а потом открываются вновь. Как-то ей написали коллекторы в WhatsApp, отправив данные ее родителей. Со слов девушки, она с семьей прописана в закрытом небольшом городке, куда не так-то просто попасть, а телефонов членов семьи в открытом доступе коллекторы найти не смогли. На этом ее общение с ними закончилось.
Через год Анастасия нашла работу, но сейчас ее заработки значительно меньше — примерно 38 тысяч рублей в месяц. Раньше такую сумму она отдавала за аренду жилья, но после увольнения ей пришлось переехать к маме, потому что денег не было совсем.
Мама не в курсе задолженностей девушки (это основная причина, по которой она попросила изменить ее имя в публикации). Попросить у нее помощи Анастасия не может — ее мать сейчас проходит процедуру банкротства. О подобном задумывалась и сама девушка, но на процедуру банкротства тоже нужны деньги, которых у нее пока нет.
— Может быть, когда-нибудь я закрою все долги, если они сами не аннулируются. Сейчас нет желания этим заниматься. Я бы с радостью вернула те шестьдесят тысяч, которые брала. Мне не сложно это сделать, но триста с лишним возвращать — это уже бред какой-то. Я поняла, что, наверное, некоторые займы я брала просто потому, что так мне было привычнее — иметь много денег на карте. Ну ладно, думала я, найду работу, через неделю погашу. Но фиг там, — тяжело вздыхает она. — Я вообще теперь негативно отношусь ко всем этим займам, рассрочкам с кредитами, ипотекам.
— Всем пофиг, что ты остался без работы, все эти коллекторы, МФО и прочие будут тебя просить брать еще кредиты, будут предлагать тебе просить у друзей денег, да у кого угодно. Так что лучше просто жить по своим средствам.
В ближайшее время Анастасия планирует съехаться с молодым человеком, который знает о ее долгах. Он даже как-то предлагал погасить их за нее, но девушка пока не решила, нужно ли ей это.
Хотела оплатить коммуналку, но получила долг в 500 тысяч
У Инны (имя изменено по просьбе героини) нет постоянного стабильного заработка — она работает менеджером в сфере красоты. В особо загруженные месяцы зарплата может доходить до 35 тысяч рублей, в обычное время это примерно 10 тысяч. Существовать на такие скромные доходы сложно, поэтому однажды Инна пошла в МФО.
Сейчас у нее 25 микрокредитов, общая сумма долга — более полумиллиона. Подсчитывать точный размер задолженности она даже не решается из-за огромных цифр. Еще она опасается, что об этом узнают члены ее семьи — тогда, по ее словам, «начнется ужас», а у нее и без того с ними напряженные отношения.
— Обратилась в МФО, так как нужно было погасить срочно достаточно объемный долг по комуналке. Ни один банк мне кредит не одобрил на эту сумму, притом, что у меня никогда раньше никаких рассрочек и финансовых проблем не было, — рассказывает Инна. — Какое-то время я платила, все было хорошо, но начали появляться какие-то бытовые вопросы: заболел зуб, потекла труба, порвались сапоги. Эти бытовые проблемы забирали ту часть денег, которые я должна была платить. На кредит приходилось добирать в других микрофинансовых конторах. Один, два, три, четыре, пять — началось продление, а потом просрочки.
Что-то она пыталась лихорадочно гасить, но долги только росли. Тогда Инна выработала для себя тактику: сосредоточиться на одном займе и гасить его. Так ей удалось расправиться с пятью займами, но некоторые МФО уже подали в суд. Пока Инне удается отменять судебные приказы, но коллекторы уже успели до нее добраться.
При этом она считает, что пока «реальных проблем» у нее не было: пару раз были звонки с угрозами, ей также записывали голосовые в WhatsApp, где мужчина с акцентом говорил ей оскорбительные вещи, а однажды коллекторы пришли к соседям по адресу, который она указала при оформлении микрокредита.
— После пары сообщений с угрозами я просто перестала их читать, потому что это на психику давит. Я надеюсь, что хуже, чем это, уже не будет. Если коллекторам удавалось дозвониться до меня, то пытались продавить морально, орали, еще как-то воздействовали. Но если денег нет, то дави — не дави, они не появятся, — рассуждает девушка. — Вообще нужно было изначально не делать этих продлений и не брать другие займы, я совершила ошибку. И я даже не получила никакого удовольствия от этих денег, это просто было ради коммуналки. Но я считаю, раз взяла — надо платить.
В планах Инны постепенно погасить остальные микрокредиты. Банкротство она решительно отметает из-за сложности процедуры, денег, которые на нее нужны, а также последствий. Она не исключает, что в будущем обратится за кредитами вновь, а с банкротством сделать это будет нереально.
Ареста девушка не опасается — жилье у нее единственное, а в нем нет никаких излишеств, только самое необходимое.
— Но вся моя ситуация — это огромный стресс. Мысль, которую я хотела бы, чтобы другие поняли, кто решится на микрозайм: не занимайтесь продлениями! Вот просто пусть у вас один этот микрозайм будет, даже если вы просрочили. Не надо брать еще, чтобы загасить первый — это путь в никуда, путь в бесконечную долговую яму. Но в целом, я считаю, микрофинансы — это хороший способ решить какие-то свои экстренные проблемы. Просто важно не заигрываться с этим и не увлекаться, потому что можно упустить этот момент и потом пожалеть.
По словам Инны, ее ближайшие планы — это работать и платить кредиты. Для себя она поняла, что бессмысленно жалеть о своих решениях и погружаться в депрессию. Она по-прежнему опасается звонков и сообщений в WhatsApp с незнакомых номеров и никому не открывает дверь.
Из квартиры в Красноярске в частный дом на окраине маленького городка
38-летняя Мария считает, что у нее все пошло наперекосяк во время коронавируса. До 2020 года она была водителем и работала на себя, с ипотечной квартирой и собственной машиной, сейчас — должница без какого-либо имущества, кроме скромного деревянного домика с огородом. У нее 17 займов и 2 миллиона долга. Себя она называет злостной неплательщицей: гасить долги в последнее время у нее не получается — денег хватает только на самое необходимое.
— Брала для перекрытия основных кредитов. С заработком в 2020 году стало очень плохо: все сидели дома, я работала в службе такси. Возить было некуда, плюс сама еще заболела, месяц лежала с этим коронавирусом, — рассказала Мария. — Вначале было не сильно страшно, вроде, ну что эти пять тысяч, которые взяла? А потом оно вот как-то наросло-наросло. Раз — и уже десять тысяч рублей, уже надо брать в другой МФО, потому что даже эти десять тысяч неоткуда взять. Тут все как-то по закону подлости началось: сначала коронавирус, а потом в Красноярске начались какие-то погодные катаклизмы, всё начало затапливать, шли дожди, и я утопила машину. То есть мне еще нужны были деньги на восстановление автомобиля — это мой источник дохода был единственный. Ну а где взять? Опять МФО. Видимо, психология какая-то срабатывает наша людская. Хорошо, что я хотя бы на 17 остановилась. Я потом общалась с другими должниками в соцсетях — есть и по 40, по 50 микрокредитов.
Сейчас машина у нее есть только на бумаге — восстановить ее не удалось.
Но самые серьезные проблемы были с ипотечной квартирой. Лишившись заработка во время ковида, Мария решила обратиться в банк, объяснить ситуацию и попробовать добиться отсрочки платежей. Но там, как говорит она, ей никто не помог, а указания президента, которые он давал во время ковида, объяснили рекомендациями:
— А раз рекомендации, то вроде как и идти на встречу мне не надо. В общем, в банке рассмеялись в лицо, сказали, что это ваши проблемы, что хотите, то и делайте. В один прекрасный момент я решила не платить. Ипотечную квартиру я продала, взяла себе другое жилье в маленьком городке. Мне повезло, что у меня купили квартиру с долгами, от ипотеки я избавилась, ну а с остальными, кто на меня не наседал, кто коллекторов на меня не натравливал, с теми я рассчиталась.
Мария заранее предупредила своих родственников и друзей о ситуации с долгами, поэтому когда им стали писать коллекторы, они уже были готовы. Звонили и самой девушке: она вспоминает, что ей угрожали, но использовали для этого расплывчатые формулировки:
— Говорили, что подключат влиятельных людей, которые меня «из-под земли достанут и сделают все, чтобы вы отдали эти деньги». То есть пойдут по семье, по близким, соберут деньги с них. Но вообще информацию обо мне в сети довольно сложно найти, я в принципе нигде не светилась. Где-то, наверное, год у меня вот был такой прессинг конкретный — по 60–80 звонков в день плюс вот эти угрозы. А потом все стихло.
В самый напряженный период, как говорит она, у нее даже возникали мысли о смерти, но потом она нашла несколько групп в соцсетях, где люди, оказавшиеся в такой же, как и у нее, ситуации делились советами и проблемами. Она почитала и поняла, что с долгами, в принципе, можно справиться, главное — не впадать в панику.
Помощи, как говорит Мария, ждать ей все равно было неоткуда: мама — одинокая пенсионерка, а у брата похожие проблемы с микрокредитами.
— Сейчас я, можно сказать, не работаю, то есть перебиваюсь какими-то случайными заработками, потому что карты все в аресте. На хорошую работу меня не возьмут, служба безопасности меня не пропустит.
— Хожу собираю банки алюминиевые — как это ни смешно звучит, вы знаете, ценник на них очень хороший. Меня на металлоприемках всех знают, я приношу металл, те же провода какие-то чищу. Стараюсь пока выживать. Еще какие-то в интернете выполняю задания на удаленке. Пока вот так, на жизнь мне хватает, много не надо. В будущем, конечно, я хочу с этой ситуацией разобраться, потому что сейчас в аресте мое жилье, и мои наследники, которые у меня будут, получат это наследство только вместе с долгами. Соответственно, им его только продать останется, чтобы погасить этот долг, — объясняет Мария.
Она подумывала о банкротстве, но говорит, что это рискованная процедура, поскольку не гарантирует списание долгов. Сейчас у нее нет возможности гасить задолженность по микрокредитам, но она планирует найти работу и заняться этим. Мария хочет работать удаленно и даже уже начала обучаться.
— Положа руку на сердце, я считаю, что эти все МФО прямо нужно закрывать. Все у них так преподносится, что вроде бы взял там немножко и отдал, а потом это «немножко» превращается в очень внушительную сумму. Причем многие дают сначала без процентов, то есть завлекают людей, какие-то бонусы предлагают, еще что-то, — считает Мария. — Микрофинансовый рынок надо держать на контроле. И документы подписывать не онлайн, не электронно, а физически. Я вот многие кредиты брала дистанционно: в интернете кнопочку нажал, денежка пришла — согласитесь, очень удобно. Вот так и набирается это все. Банки проверяют кредитную историю, прикидывают, может ли человек потянуть. А МФО даже не считают, сколько человек уже до этого взял, им не интересно. Было бы хорошо, если бы стоял ограничитель: один-два микрокредита, не более.
В целом, она считает свою ситуацию не самой худшей и рассуждает так: у нее есть крыша над головой, есть какие-никакие заработки, а также перспектива получить онлайн-профессию.
Недавно юрист рассказала, как на россиян оформляют микрозаймы после взлома «Госуслуг».