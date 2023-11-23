«Всем пофиг, что ты без работы»: истории трёх сибирячек с кучей микрозаймов — как они выживают (у одной 25 кредитов)

Потеряла работу из-за СВО и пошла за займом

Анастасии легко вспомнить, с чего началась ее затяжная эпопея с микрокредитами. Когда грянула спецоперация, у нее была небольшая рассрочка на ноутбук. Он ей нужен был для работы — девушка работала архитектором и параллельно училась.



— Я много зарабатывала, но я так думала: «Блин, ну копить на него долго, лучше я возьму рассрочку, куплю его побыстрее». Хотя я могла спокойно ноутбук купить себе сама без рассрочки и в ус не дуть. И таких проблем у меня не было бы, — признала девушка.



Она сотрудничала с международной компанией, зарабатывала 1000–1200 долларов в месяц. Но после событий февраля 2022 года у компании возникли сложности с переводом гонораров в Россию, а после она вообще прекратила сотрудничество с Анастасией. Именно тогда та и взяла первый микрокредит: 60 тысяч рублей. Выплатить его в положенной срок она не смогла, поэтому взяла еще один, чтобы погасить проценты за предыдущий. Ну а дальше, как она говорит, всё повалилось как снежный ком.

