«Звонят родственникам и обещают разные ужасы». Юрист рассказала, как на россиян оформляют микрозаймы после взлома «Госуслуг»

Телефонные мошенники никого уже не удивляют. Кажется, все знают — не стоит разговаривать со «следователями центрального аппарата СК» и уж тем более сообщать им данные банковских карт. Но мошенничество бывает разным. И не застрахован от него примерно никто.
Постоянный колумнист MSK1.RU, юрист Юлия Федотова получила странную «досудебную претензию» от микрофинансовой организаций. Оказалось, кто-то взял на нее заем в компании «Умные наличные». Что это за организация, что делать, если на вас взяли микрокредит и куда писать заявление, рассказываем в этом материале.
По адресу моей регистрации (где я давно уже не живу) пришло «письмо счастья»: досудебная претензия. От некой микрофинансовой организации из Санкт-Петербурга — «Умные наличные» (ООО «МКК "УН-Финанс"»). Если верить претензии, я 16 февраля 2023 года заключила кредитный договор аж на три тысячи рублей и злостно их не отдаю. И на 2 мая вместе с процентами и пеней набежало 5331 рубль 78 копеек.
Фамилия, имя и отчество — мои. День рождения тоже. И даже адрес прописки мой (при этом на «Госуслугах» моим адресом регистрации почему-то стал указан адрес пункта полиции в Сочи, что наводит на мысли о взломе). Телефон — вообще ни разу не мой (позвонила по нему: либо занято, либо не отвечают). И никаких микрокредитов я, конечно же, не брала.
«Умные наличные» требуют от меня эти пять тысяч в течение семи дней с момента получения претензии. Правда, каким образом они будут отсчитывать дату получения, не ясно, потому что письмо простое, не заказное, и отследить его невозможно.
Что делать, если на вас взяли микрокредит?
Я пошла по следующему пути:
- Попросила своего представителя позвонить по телефону этой организации. «Умные наличные» закономерно вежливо отказались сообщить ему, что происходит. Предложили запросить у них информацию письменно и идти в полицию.
Если представителя у вас нет — звоните сами, правда лучше представиться адвокатом или представителем себя же. Как показывает практика, такие организации опасаются столкновения с действительно профессиональными юристами.
- Погуглила сведения об «Умных наличных». Судя по всему, такая организация действительно существует, она есть на сайте Центробанка, осуществляет свою деятельность с 2017 года. Подробнее будет ниже.
- Написала «Умным наличным» на электронную почту с указанием того, что никогда не заключала договоры с их и любой другой микрофинансововй организацией, в связи с чем прошу предоставить мне копию договора и иных документов. Ответ пришел минут через 20 — в предоставлении сведений отказали и вежливо порекомендовали обратиться в полицию. Такое же письмо отправила на адрес организации Почтой России заказным.
- Написала заявление о преступлении в УМВД через интернет-приемную. Указала, когда была получена претензия, приложила ее фото и скан своего паспорта, разъяснила, что никогда не заключала никаких договоров и полагаю, что в отношении меня совершаются мошеннические действия.
Требовала провести проверку сообщения о преступлении в порядке
ст. 144–145УПК РФ (это те нормы, которые, собственно, регламентируют процедуру проверки), и уведомить о результатах. По закону заявителю в любом случае должны сообщить об итогах проверки, однако по факту — получать информацию нужно долго и муторно, поэтому лучше обезопасить себя в заявлении.
- Аналогичное заявление направила в прокуратуру — тоже онлайн.
- Написала также в Центробанк (онлайн, конечно) — с подробным изложением событий и требованием проверить микрофинансовую организацию на предмет соответствия ее деятельности закону.
- Предала случившееся огласке. В случае чего — поможет отбиваться в суде.
- Мониторю сайт суда по своему адресу регистрации. Иск прилетит именно туда — искать в разделе «Гражданские дела» по своей фамилии. Истец должен направлять ответчику копии документов, это обязательное требование для подачи иска в суд. Однако не все добросовестны — лучше перепроверить непосредственно в суде.
Очень надеюсь, что «Умные наличные» пересмотрят свое отношение к гражданам и будут внимательнее проверять предполагаемых заемщиков.
Что известно о микрокредитной организации «Умные наличные»
«Умные наличные» специализируются на краткосрочных займах суммой до 30 тысяч рублей на банковскую карту. Заявки рассматривают полностью автоматически и в онлайн-формате. Чтобы взять микрокредит на ваше имя, злоумышленнику понадобятся только ваши паспортные данные и жертвой может стать любой.
Сервис принадлежит петербургской компании ООО «МКК "УН-ФИНАНС"», созданной в 2017 году. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», генеральный директор фирмы — Ульяна Гордеева, а бенефициар — Жанна Иванова. На Иванову также в 2021 году была зарегистрирована московская микрокредитная организация ООО «МКК "Умные наличные"». За последний год на компанию завели 7 дел об административных правонарушениях: по
В соседнем со столичными «Умными наличными» офисе в расположена финансовая управляющая компания ООО «Финтехпроект» (18 миллионов рублей убытков за 2022 год), бенефициаром которой также является Жанна Иванова.
«Не видят факт мошенничества»
На сайтах с отзывами на микрокредитные организации, у «Умных денег» неплохой рейтинг. Однако много и негативных отзывов, причем многие — с рассказами о подобных мошенничествах.
— Произошло для меня открытие в виде звонка от коллектора с угрозами: мне и моим родственникам обещали разные ужасы. А всё дело в том, что меня взломали в «Госуслугах» и через них оформили кредит. Я нахожусь в другой стране и никак не мог увидеть подозрительную активность на своем аккаунте, даже зайти не мог. И как итог — оформили микрокредит. Обращался в эту фирму для получения сведений о том, куда были отправлены деньги, какой номер телефона и прочие документы, — пишет на Banki.ru Александр.
— При попытке как-то пообщаться меня постоянно отправляли в юридический отдел, в котором мне отвечал робот. Вопрос завяз и никуда не двигался, что наводит на мысль о пособничестве мошенникам. Сейчас собираю документы, скриншоты, записи разговоров и переписок для подачи заявления в МВД, — добавил Александр.
— Cтал жертвой мошенников: взломали аккаунт на «Госуслугах» и понабрали микрозаймов, этим делом сейчас занимается прокуратура, — пишет xdeath93 на «Отзовик.ру». — Эти, если так можно выразится, люди не воспринимают информацию от слова совсем.
— Распространяют клевету, унижают моральное достоинство людей. Не хотят разобраться в ситуации, угрожают прямым текстом, — добавил он.
— Брал заем, потом заболел, допустил просрочку, через несколько дней просрочки взломали мои соцсети и разослали по всем знакомым мое фото с матами и угрозами, — пишет Анатолий на Vsezaimyonline.
Что еще почитать:
- Рассказ предпринимательницы, на которую кто-то оформил кредит, — о том, как она судилась с компанией микрозаймов;
- Историю рабочей завода, на которую через Госуслуги оформили микрозаём под 365 % годовых;
- Как коллекторы затравили должника (его семью и соседей) из-за займа в три тысячи рублей;
- Историю таксиста с 122-мя микрозаймами.