Мэр Бердска Роман Бурдин заявил, что от его лица начали писать мошенники

Мошенник представился мэром города Бердска в Новосибирской области и написал с фейкового аккаунта в Telegram новосибирцу. Об этом мэр Бердска Роман Бурдин заявил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел
— Схема следующая: злоумышленники ведут переписку от моего лица с людьми с целью получить их персональные данные или персональные данные знакомых/коллег. Затем следует звонок якобы от сотрудника ФСБ, тоже с мессенджера «Телеграм» (предположительно, для использования в мошеннических целях), — рассказал Роман Бурдин.
Роман Бурдин попросил каждого, кто столкнется с такой схемой, передавать информацию представителю администрации Бердска.
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