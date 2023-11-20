74-летняя жительница Новосибирска на два месяца попала в СИЗО за поджог военкомата

Суд Дзержинского района Новосибирска заключил в СИЗО на два месяца 74-летнюю Надежду Шушаро — женщину подозревают в поджоге военкомата в составе преступной группы. Пенсионерка пробудет под стражей как минимум до 17 января, уточнили 20 ноября в пресс-службе суда.
— Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Надежды Шушаро, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.205 УК РФ, — говорится на сайте суда.
В пресс-службе уточнили, что Шушаро 17 ноября умышленно совершила поджог военкомата на проспекте Дзержинского, 4. По данным следствия, она действовала «по предварительному сговору с неустановленными лицами в целях дестабилизации органов власти, устрашения населения и создания опасности гибели человека». Обвинение женщине предъявили на следующий день.
Пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, и наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет.
Сам пожар удалось потушить, пострадавших не было. Ранее Infopro54 со ссылкой на свой источник сообщало, что 74-летняя женщина стала жертвой мошенников. Якобы она недавно отписала им свою квартиру, а когда начала искать справедливость, то ей подсказали, что люди, которые ее обманули, находятся в здании военкомата.