Техника «52 недели богатства» или как незаметно накопить 140 000 рублей за год — изучаем инструкцию

Здорово, если у вас есть сбережения, вы умеете копить и экономить. Не будем сейчас спорить, какая группа людей преобладает в нашей стране — обученная финансовой грамотности или знающая о ней лишь понаслышке, лучше мы просто дадим дельный совет всем заинтересованным. Откладывать деньги — казалось бы, что тут сложного? Особенно, когда их нет, правда? Ладно, шутки в сторону. Мы пообщались с финансовым экспертом Ольгой Емельяновой — она рассказала, как незаметно накопить сумму в 140 тысяч рублей и как научиться откладывать деньги тем, кто имеет долги по кредитам и кредиткам.
Почему мы не умеем копить
Самая частая ошибка, по которой люди не могут научиться копить деньги, кроется в мышлении. Мысль: сейчас у меня нет денег, но как только я начну больше зарабатывать, то точно смогу отложить пару тысяч. Финансовый эксперт Ольга Емельянова объясняет, что это все уловки мозга: ведь когда растут доходы, то растут потребности, и соответственно — растут расходы. Вроде бы известная закономерность, но каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли.
— Многим известны истории, когда человек с небольшим доходом регулярно ездит в отпуск, позволяет себе новые вещи. Мы думаем: как так? Ведь он зарабатывает вдвое меньше меня, но умудряется жить без кредитов и кредиток. Дело в том, что человек сформировал привычку откладывать деньги и научился управлять своими средствами, — говорит эксперт.
Полезные финансовые привычки не берутся из ниоткуда, на их формирование требуется время. Известное правило — 10% с дохода откладывать на накопительный счет. Знаем, но не используем — почему? Для кого-то сумма от 10% получается большой, от того за пару дней до зарплаты или по острой необходимости люди залезают в копилку — это вторая частая ошибка: откладывать больше, чем позволяют возможности. Уменьшите процент, откладывайте не 10%, а к примеру — 5%. Сумма должна быть комфортной для вас.
— Копим мы или тратим все под чистую, зависит не от уровня дохода, а от того, есть привычка или нет. Отложите в первый месяц, во второй, на третий или четвертый вы увидите результат, включится азарт, захочется продолжать, — говорит Ольга Емельянова.
Во многих банковских приложениях есть функции, которые помогают откладывать — к примеру, копилки, можно настроить ежемесячное автоматическое списание конкретной суммы. Существуют опции округления суммы с каждой покупки — сдача падает в ваш накопительный кошелек.
52 недели богатства
Эксперт предлагает один простой способ, с помощью которого можно за год накопить сумму в 100 000 — 140 000 рублей. Берем лист бумаги, лучше формата А4, делим его на 52 клеточки по количеству недель в году. В первой запишите сумму 100 рублей, в каждой следующей увеличивайте сумму на 100 рублей. На 52 неделе вы запишете сумму 5 200 рублей.
Затем заведите себе правило — каждую неделю откладывать любую сумму из этой таблички. Главное — суммы не должны повторяться. Кто-то рекомендует делать прям по порядку, но Ольга Емельянова предлагает откладывать по возможностям: когда получается — откладываем больше, когда нет — выбираем из более мелких сумм. Так за год вы незаметно сможете накопить приличную сумму.
— Если суммы кажутся вам большими, то вы можете делать шаг не на 100 рублей, а на 50 рублей или откладывать раз в две недели, — подсказывает эксперт.
Как копить тем, кто по уши в долгах и кредитах
Прежде чем начинать копить деньги, Ольга Емельянова рекомендует разобраться и понять, почему человек оказался в ситуации долговой ямы.
— Часто люди, использующие кредиты и кредитки, живут в иллюзии: думают, что могут позволить себе больше, чем есть на самом деле. Нужно смотреть реальности в глаза и признать: я не могу себе это позволить. Чтобы выбраться из финансовой ямы, нужно пересмотреть отношение к деньгам, — говорит Ольга Емельянова.
Часто ошибка заключается в том, что люди не считают деньги, не управляют ими, и как следствие — загоняют себя в долги. Необходимо следить за расходами, разобраться — какие суммы на что уходят. Важно это сделать до того, как вы получите зарплату — распределите необходимые расходы, а потом смотрите — можете ли вы позволить себе что-то еще. Когда человек считает расходы, понимает, на чем можно сэкономить, от чего отказаться, чтобы выйти из сложившейся ситуации.
— Часто ежедневная покупка обычного кофе с собой в конце месяца выливается в приличную сумму, — подмечает эксперт.
Соотнесите ваши основные траты с заработком: оплата жилья, коммунальные платежи, кредиты, посчитайте все. Остаются ли средства на то, чтобы отложить хотя бы небольшой процент? Часто расходы равны доходу или превышают его — в таком случае финансовый коуч рекомендует задуматься об увеличении заработка. Чтобы выбраться из кредитных оков, нужен четкий план, который исходит из реального дохода, а не из той иллюзии, в которой находится человек.
— Цель — изменить ситуацию. Считаем деньги, контролируем расходы. Узнаем в банках — есть ли возможности для рефинансирования кредита, изучаем, в каких банках самые выгодные бонусы и кэшбеки, думаем, что из старых вещей можно продать. Составляем план и придерживаемся его, само по себе ничего не изменится, — говорит эксперт.
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