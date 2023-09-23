Техника «52 недели богатства» или как незаметно накопить 140 000 рублей за год — изучаем инструкцию

Почему мы не умеем копить

Самая частая ошибка, по которой люди не могут научиться копить деньги, кроется в мышлении. Мысль: сейчас у меня нет денег, но как только я начну больше зарабатывать, то точно смогу отложить пару тысяч. Финансовый эксперт Ольга Емельянова объясняет, что это все уловки мозга: ведь когда растут доходы, то растут потребности, и соответственно — растут расходы. Вроде бы известная закономерность, но каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли.

— Многим известны истории, когда человек с небольшим доходом регулярно ездит в отпуск, позволяет себе новые вещи. Мы думаем: как так? Ведь он зарабатывает вдвое меньше меня, но умудряется жить без кредитов и кредиток. Дело в том, что человек сформировал привычку откладывать деньги и научился управлять своими средствами, — говорит эксперт.