Увидим ли мы снова цифру 100 на экранах с курсом доллара? Эксперты — о том, что ждет российскую экономику в ближайшее время

По его словам, случившееся связано со стремлением китайского правительства снизить цены, чтобы поднять спрос на свои товары.

— Китай пытается таким образом поддержать экспорт. Видя, что идет угасание спроса на его продукцию, на промышленные товары, Китай старается сделать их дешевле, ослабляя юань. Это уменьшает для потребителей стоимость китайских продуктов, — добавил Колташов.

«Алиэкспресс» станет доступнее?

Да, но ненамного. По мнению экономиста, снижения цен на китайские товары мы почти не почувствуем из-за ослабления собственной валюты.