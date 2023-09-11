Увидим ли мы снова цифру 100 на экранах с курсом доллара? Эксперты — о том, что ждет российскую экономику в ближайшее время

Курс юаня к доллару упал до рекордно низкого уровня за 16 лет: впервые с декабря 2007 года доллар стоит 7,3294 июня. Тем временем российская экономика переживает не лучшие времена: не так давно курс доллара превысил отметку 100 рублей, но позднее он снова опустился.
Кроме того, наши финансы находятся в сильной зависимости от национальных валют других стран. На падение рубля значительно повлияло огромное количество застоявшихся в России индийских рупий. По словам опрошенных нашими коллегами из MSK1.RU экспертов, подобное может произойти и с турецкими лирами.
Журналисты поговорили с экономистами о том, как колебания курса юаня могут повлиять на российский рынок, а также спросили, когда может укрепиться наша валюта и ждать ли нам очередного повышения курса доллара до 100 рублей. Рассказываем, к чему готовиться россиянам в ближайшее время.
Что случилось с юанем
Падение юаня связано с тем, что происходит в сфере западной экономики: из-за повышения ставок национальную китайскую валюту приходится ослаблять, рассказал MSK1.RU экономист и политолог Василий Колташов.
— Китай адаптируется к внутриэкономическим сложностям, с одной стороны. С другой стороны — к ситуациям в западных экономиках, очень непростой и, по сути, созданной политикой повышения ставок западными центральными банками, это стандартный инструмент адаптации к ослаблению юаня, — объяснил он. — Китай прибегает к нему много лет, но не злоупотребляет. По нашим меркам, ослабление носит незначительный характер. Это не как у нас, когда рубль может опуститься на 80 процентов. Такого Китай не допускает.
По его словам, случившееся связано со стремлением китайского правительства снизить цены, чтобы поднять спрос на свои товары.
— Китай пытается таким образом поддержать экспорт. Видя, что идет угасание спроса на его продукцию, на промышленные товары, Китай старается сделать их дешевле, ослабляя юань. Это уменьшает для потребителей стоимость китайских продуктов, — добавил Колташов.
«Алиэкспресс» станет доступнее?
Да, но ненамного. По мнению экономиста, снижения цен на китайские товары мы почти не почувствуем из-за ослабления собственной валюты.
— Если рубль своим обвалом не перекроет это, то небольшое снижение цен [на китайские товары] должно быть. Но оно будет таким небольшим по сравнению с прежним, что мы можем не заметить, потому что у нас произошло грандиозное повышение курса нацвалюты и до сих пор ситуация остается неопределенной, — уточнил Колташов.
В случае с «Алиэкспрессом» и подобными площадками всё зависит от того, в какой валюте продавцы назначают цены на товар, рассказал MSK1.RU экономист Николай Кульбака.
— Если продавец выставляет цены в долларах, то для нас не изменится ничего. Если он выставляет в юанях, то, возможно, поменяется, но не факт, нужно смотреть внутренние алгоритмы, — сказал он в разговоре с корреспондентом MSK1.RU.
Как это повлияет на рубль
На самом деле, на российскую экономику произошедшее не должно сильно повлиять, поскольку мы ведем торговлю с Китаем не в долларах, а в юанях. Соответственно, нас интересует отношение китайской валюты к рублю, подчеркнул Кульбака.
— Юани почти не используют за пределами Китая, и это большая проблема для России, — добавил он. — Получается, что нас всегда будут интересовать курсы юаня к рублю и евро к рублю, они для нас важнее, чем все остальные курсы.
Подобно тому, как это уже произошло с индийской валютой, в России могут начать застаиваться китайские юани, однако на нашу экономику еще большее негативное влияние оказывают другие факторы, отметил он.
— Большую проблему для курса представляют не застаивающиеся юани, а другая вещь. Дело в том, что у России сейчас на протяжении большого промежутка времени падает экспорт, следовательно, Россия меньше зарабатывает на нем, — сказал Кульбака. — А импорт достаточно высокий, и он не может быть снижен без ущерба для внутреннего рынка. Валюты требуется очень много, а взять ее, в общем-то, неоткуда, это вызывает рост стоимости доллара в рублях.
Торгуем «крыльями бабочек»?
Несмотря на то, что Россия рассчитывается с Китаем юанем, китайская экономика больше завязана на долларе, подчеркнул в разговоре с MSK1.RU экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко.
— Китайцы любят получать доллары США, и это очень обоснованно: экономика очень завязана на долларе, это не плохо и не хорошо, доллар меняется во всем мире, а юань — не во всем мире, — сказал он.
Эксперт отметил, что российская экономика, напротив, движется в сторону национальных валют, а это очень плохой признак.
— Вы можете в качестве платежного использовать хоть бычьи хвостики, дальше рассчитывайтесь хоть крылышками бабочек, но толку от этого не будет, нужно торговать в долларах, — сказал Потапенко.
Что ждет рубль в ближайшее время
Ослабление российской валюты всё продолжается. Прийти в норму он не сможет ни в сентябре, ни в октябре, а такие перспективы вызывают негативную реакцию со стороны населения, считает экономист Василий Колташов.
— Те, кто верил в рубль, посрамлены, им стыдно, что они не купили иностранную валюту. Если говорить о гражданах, у них вызывает злость падение рубля на фоне дорожавшей нефти, ведь ненормально, когда такое происходит — сказал он.
Ситуация на российском рынке настолько нестабильная, что в ближайшие месяцы мы снова можем увидеть цифру 100 на экранах с курсом доллара в обменниках, рассказал Кульбака.
— Рубль будет ползти и дальше, потому что фундаментально ничего не меняется, проблема остается, потому что мы сейчас практически не торгуем с западными странами. К нам меньше стало приходить долларов и евро, значит, они в большем дефиците, — заявил он. — Цифру 100 мы рано или поздно снова увидим. В течение месяца-двух возможны различные колебания курса как в ту, так и в другую сторону, они связаны с краткосрочными эффектами. Фундаментально тенденция идет к ослаблению рубля, в течение полугода он ослабнет.
Из-за экономического кризиса в России взлетят в цене многие продукты. Мы уже писали о подорожании шоколада, кетчупа и даже гречки, а также о возможном исчезновении итальянских вин: многие экономисты беспокоятся, что вместо них на прилавках появятся подделки. Кроме того, из-за подорожания мяса в ближайшее время значительно поднимутся цены на шаурму.
Также мы решили углубиться в историю и вспомнить, как в 1998 году наша страна столкнулась с дефолтом. Экономисты рассказали нам, может ли эта ситуация повториться и чего ждать россиянам в ближайшее время.