«Люди перестают доверять банковской системе». Эксперты — о том, как спасти свои сбережения и что ждет рубль этой осенью

Люди не доверяют банкам

Многие россияне перестали хранить валютные сбережения в банках, потому что это стало невыгодно: на вклады перестали начислять большие проценты, заявил в разговоре с MSK1.RU кандидат экономических наук, профессор РАНХиГС Юрий Юденков.

— Была кампания такая — дедолларизация. И некоторые банки публично заявили, что люди, которые хранят доллары в банках, будут платить за это хранение, потому что банкам это невыгодно, — объяснил он. — На самом деле, это совсем не так. Банки не берут деньги за то, что вы у них храните, но и хорошие проценты не платят.