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Кризис-2023Эксперт

«Люди перестают доверять банковской системе». Эксперты — о том, как спасти свои сбережения и что ждет рубль этой осенью

Рассказываем, к чему нужно готовиться россиянам и почему многие перестали хранить валюту в банках

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Россияне стали реже хранить валюту в банках

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Россияне стали гораздо реже хранить валюту во вкладах в российских банках, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

— Сказываются валютные ограничения, а также условия по депозитам, которые делают хранение валюты в банках в России непривлекательным. С 2018 года доля валютных депозитов россиян, которые хранятся в банках в России, снизилась с 53,2% в 2018 году до 17,6% в 2023 году, — говорится в сообщении.

Тем временем вчера курс доллара перевалил за 97 рублей впервые с 16 августа. Евро стоил более 104 рублей.

Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с экономистами о том, стоит ли вообще хранить деньги на банковских вкладах и как сохранить свои сбережения в нынешней ситуации. Рассказываем, к чему стоит готовиться россиянам этой осенью.

Люди не доверяют банкам

Многие россияне перестали хранить валютные сбережения в банках, потому что это стало невыгодно: на вклады перестали начислять большие проценты, заявил в разговоре с MSK1.RU кандидат экономических наук, профессор РАНХиГС Юрий Юденков.

— Была кампания такая — дедолларизация. И некоторые банки публично заявили, что люди, которые хранят доллары в банках, будут платить за это хранение, потому что банкам это невыгодно, — объяснил он. — На самом деле, это совсем не так. Банки не берут деньги за то, что вы у них храните, но и хорошие проценты не платят.

Многие сейчас держат заначки дома

Многие сейчас держат заначки дома

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При этом некоторые банки могут специально создавать невыгодные условия для вкладчиков, чтобы люди не хранили в них валюту, отметил экономист.

— Но хорошие банки обычно так не делают. Некоторые мелкие и средние банки могут, — добавил Юденков.

Другая причина происходящего заключается в том, что люди перестали считать доллар надежной валютой.

— Долгое время общая пропаганда была направлена на то, что доллар — ненадежная валюта, а его роль в мировой экономике падает. И в этих условиях, конечно, народ воспринимает все эти слова, — объяснил эксперт. — По поводу снижения роли доллара в мировой торговле — это правда. Если лет тридцать назад семьдесят пять процентов мировой торговли проводилось в долларе, то сегодня эта доля где-то около пятидесяти процентов.

Специалисты рекомендуют оставить деньги в той валюте, в которой они есть сейчас

Специалисты рекомендуют оставить деньги в той валюте, в которой они есть сейчас

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Кроме того, люди больше не верят банкам и боятся оставлять в них свои накопления, рассказал MSK1.RU экономист Николай Кульбака.

— Люди перестают доверять банковской системе. Теперь люди стараются держать всё в наличной валюте, — сказал он.

Как сберечь деньги

Валютные вклады в российские банки сейчас — одна из самых опасных вещей, отметил Кульбака. По словам экономиста, чтобы сберечь небольшие суммы, можно выбрать любую доступную валюту.

— Делать сбережения имеет смысл в валюте в том случае, если вы это делаете на длительный срок — больше одного года, — уточнил он.

Кроме того, сейчас рискованно инвестировать свои деньги во что-либо, подчеркнул Кульбака.

— Сейчас вопрос стоит в том, чтобы сохранить свои сбережения, — добавил он. — Если вы посмотрите статистику людей, которые могут инвестировать куда-то, то увидите, что таких единицы. И большинство этих людей достаточно хорошо обеспечены, и у них есть профессиональные консультанты, которые решают каждую конкретную задачу.

Эксперты говорят, что держать сбережения в валюте выгодно, если вы не собираетесь тратить эти деньги в ближайшее время

Эксперты говорят, что держать сбережения в валюте выгодно, если вы не собираетесь тратить эти деньги в ближайшее время

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Самое главное сейчас — не делать резких движений и не менять свою систему накопления, подчеркнул экономист Юрий Юденков.

— Если у вас лежали деньги в банке, но в виде долларов и евро, пусть лежат в банке. Лежали они дома — пусть лежат дома. Метаться между домашним содержанием и банковским — это неразумно, — сказал он. — Всегда оставляйте деньги в том инструменте, в котором он у вас был.

Что нас ждет этой осенью

Российскую экономику ждут не самые приятные перспективы: как минимум нужно готовиться к дальнейшей инфляции, подчеркнул Кульбака.

Того же мнения придерживается и Юрий Юденков.

— Все эксперты склоняются к тому, что вряд ли она остановится. Другое дело, что Центробанк делает героические усилия, чтобы ее задержать, — отметил экономист.

Укрепление рубля произойдет нескоро: этой осенью мы можем ждать разве что закрепления валютного курса, рассказал MSK1.RU экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

— Пока что мы можем ожидать только постепенного движения курса доллара к 90. Где-то к октябрю мы закрепимся на этой цифре, — заявил он. — Все понимают, что ослабление рубля — это действие, которое выгодно экспортерам. Но экспортеры находятся в специфической ситуации. У нас экономика во многом экспортно ориентированная.

Из-за экономического кризиса в России взлетят в цене многие продукты. Мы уже писали о подорожании шоколада, кетчупа и даже гречки, а также о возможном исчезновении итальянских вин: многие экономисты беспокоятся, что вместо них на прилавках появятся подделки. Кроме того, из-за подорожания мяса в ближайшее время значительно поднимутся цены на шаурму.

Также мы решили углубиться в историю и вспомнить, как в 1998 году наша страна столкнулась с дефолтом. Экономисты рассказали нам, может ли эта ситуация повториться и чего ждать россиянам в ближайшее время.

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