«За 8 лет я потрачу на ребенка 2 миллиона». Сибиряк подсчитал расходы на воспитание детей — зарплатой в 35 тут не обойтись

Время от времени наши чиновники начинают громко задаваться вопросом: «А чего это люди рожать совсем перестали?» Эти страшно далекие от народа люди могли бы еще спросить: «А чего вы все на "мерседесах" не ездите, классная же машина?» Ответ в обоих случаях один и тот же — это очень дорого. Я даже могу сказать, насколько дорого. В силу ряда обстоятельств я веду учет расходов на ребенка и точно знаю, во сколько он мне обходится.



По моим подсчетам, за 8 лет на ребенка я потрачу порядка 2 миллионов рублей, или около 20 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят: еда, одежда, медицина, образование, досуг, прочие мелкие расходы. Да, я признаю, что ребенок нормально питается, может позволить себе мясо и фрукты на регулярной основе. Одежда и игрушки покупаются в хороших магазинах, лечится он в платных клиниках. Также он ходит в спортивную секцию и на курсы программирования. При этом речь не идет ни о какой роскоши, это те расходы, которые необходимы для нормального развития ребенка.

