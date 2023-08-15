«За 8 лет я потрачу на ребенка 2 миллиона». Сибиряк подсчитал расходы на воспитание детей — зарплатой в 35 тут не обойтись

Сколько нужно зарабатывать, чтобы завести семью? Недавно в интернете разгорелся спор: одни уверены, что мужчине нельзя заводить семью при заработке 35 тысяч, другие считают эту постановку вопроса абсурдной и спрашивают, почему вообще у нас в стране такие зарплаты. Когда страсти улеглись, можно чуть-чуть порассуждать и посчитать. Новосибирец Игорь Пауль рассуждает о том, сколько сегодня нужно денег для того, чтобы растить ребенка. Далее — от первого лица.
Время от времени наши чиновники начинают громко задаваться вопросом: «А чего это люди рожать совсем перестали?» Эти страшно далекие от народа люди могли бы еще спросить: «А чего вы все на "мерседесах" не ездите, классная же машина?» Ответ в обоих случаях один и тот же — это очень дорого. Я даже могу сказать, насколько дорого. В силу ряда обстоятельств я веду учет расходов на ребенка и точно знаю, во сколько он мне обходится.
По моим подсчетам, за 8 лет на ребенка я потрачу порядка 2 миллионов рублей, или около 20 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят: еда, одежда, медицина, образование, досуг, прочие мелкие расходы. Да, я признаю, что ребенок нормально питается, может позволить себе мясо и фрукты на регулярной основе. Одежда и игрушки покупаются в хороших магазинах, лечится он в платных клиниках. Также он ходит в спортивную секцию и на курсы программирования. При этом речь не идет ни о какой роскоши, это те расходы, которые необходимы для нормального развития ребенка.
А теперь эту сумму нужно умножить на три, поскольку расходы на ребенка начинаются еще до его рождения, а заканчиваются не в 18 лет, а когда он получает высшее образование, находит себе работу и съезжает от родителей. То есть приблизительно в 23 года. Таким образом, вырастить ребенка от зачатия до институтского диплома стоит порядка 6 миллионов рублей, а учитывая инфляцию, сумма эта имеет постоянную тенденцию к росту.
Для большинства людей это очень большая сумма. На нее можно купить квартиру в Новосибирске или хорошую машину. Еще на нее можно 2–3 года просто жить на каком-нибудь курорте. А еще это зарплата одного человека за 8 лет, если верить данным Росстата. А ведь это только основные расходы на ребенка, есть еще и дополнительные.
Например, после рождения ребенка нужна квартира побольше. И если раньше родители прекрасно обходились без машины, то теперь она становится осознанной необходимостью, ведь покатушки по поликлиникам на общественном транспорте с грудным ребенком — то еще удовольствие, особенно зимой.
Но и это еще не всё. Ребенок может тяжело заболеть или получить травмы, просто играя во дворе, и расходы на него вообще взлетят до небес. Прекрасно, если ребенок окажется безумно талантливым — тогда родителям придется оплачивать репетиторство профессора консерватории или каждый год покупать полный комплект хоккейной экипировки, потому что из старой он вырастает. Конечно, регулярно ездить на соревнования.
И ведь до сих пор мы говорили об одном ребенке, а государство намекает на то, что норма — это трое. Тогда расходы семьи вырастут почти до 15 миллионов рублей. Тут стоит признать, что каждый последующий ребенок обходится чуть дешевле, так как они могут жить в одной комнате, донашивать одежду друг друга и играть на одной приставке. Но всё равно для обычного россиянина сумма становится астрономической. Чтобы вырастить троих детей, один из членов семьи должен отдать всю свою зарплату за 25 лет. Второй при этом может зарабатывать существенно меньше или вообще сидеть дома: то в декрете, то с больным ребенком.
Да, хорошо, что есть материнский капитал, пособия и прочее. Это лучше, чем ничего. Но вся помощь государства вряд ли будет больше 20% от необходимой суммы, и вряд ли это будет главной причиной родить ребенка. Семьи, у которых уже один-два ребенка и им приходится сводить концы с концами, вряд ли решатся на третьего. Такое решение может привести к очень резкому снижению уровня жизни уже рожденных детей.
Кто-то может возразить, что скромнее надо быть в своих расходах. Можно, конечно, но не хочется. Для родителей любовь к собственным детям — норма, как и желание дать им самое лучшее. Хорошее питание, образование и медицина — это тоже норма, а не блажь. Кто-то может поспорить с цифрами, но я здесь указываю только порядок цифр, а не ставлю своей задачей вычислить точную сумму. Она в любом случае будет значительной.
Смысл моего высказывания также не сводится к предложению резко увеличить пособия. Зачастую большие пособия приводят к увеличению рождаемости в неблагополучных семьях и часто проходят мимо детей, лишь спонсируют чрезмерное употребление алкоголя их родителями. Гораздо полезнее было бы субсидирование реальных расходов родителей вроде частного детского сада, частной клиники или покупки детских товаров, включая игрушки, средства гигиены и детское питание.
Но даже это вряд ли поможет кардинально улучшить ситуацию. Всё поменяется, когда в стране можно будет зарабатывать достаточно, чтобы обеспечить достойное существование себе и своей семье.
Кроме сумм на детей, недавно споры вызвало высказывание министра о том, что женщинам нужно сначала рожать, а потом учиться. В своей авторской колонке журналист НГС Стас Соколов ответил на это заявление.