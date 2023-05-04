Vilet вместо Stradivarius, MAAG вместо Zara: в ТЦ Новосибирска заменяют ушедшие бренды одежды новыми

В торговых центрах Новосибирска в местах бывших брендов Inditex открываются другие магазины одежды. Часть из них — сегодня, 4 мая, фактическая замена остальных ожидается завтра.
4 мая в торгово-развлекательном центре «Аура» открылся магазин одежды Vilet, заняв место ушедшего бренда Stradivarius. Об этом НГС рассказали в пресс-службе «Ауры». В ТЦ «Галерея» 4 мая произошло аналогичное событие.
По сообщению пресс-службы ТЦ «МЕГА», на месте бывшего магазина Zara сегодня открылся новый бренд MAAG.
Inditex прекратил работу в России в марте 2022 года вместе с другими западными компаниями. В конце октября 2022 года стало известно о том, что Inditex договорилась с группой Daher из ОАЭ о продаже своего российского бизнеса. Первыми новых арендаторов обрели площадки, которые занимали точки бренда Massimo Dutti. Однако магазины других марок Inditex всё это время были закрыты.ma
Новый владелец открывает на месте торговых точек испанских брендов магазины под другими торговыми марками. Место Zara займет MAAG, Bershka станет Ecru, Pull&Bear — DUB, Stradivarius — Vilet. По информации НГС, 5 мая в Новосибирске состоится торжественное открытие еще нескольких магазинов одежды на месте бывших брендов Inditex.
В Европейской части России и на Урале магазины MAAG уже работают. Наши коллеги из E1.RU уже успели познакомиться с их ассортиментом.