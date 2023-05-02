В бывших магазинах владельца Zara уже развешивают новый товар — НГС подглядел в один из залов

Новосибирские магазины, которые ранее принадлежали испанской группе Inditex (Zara, Bershka и другие), готовятся к открытию с новыми названиями и новым товаром.
Сотрудники занимаются установкой торгового оборудования и даже уже развешивают одежду. В Новосибирске магазины Inditex работали в ТРЦ «МЕГА», «Галерея Новосибирск» и «Аура».
При этом на части магазинов уже появились новые вывески (так произошло в МЕГЕ), в «Ауре» ограничились наклейками на витрины, а в «Галерее Новосибирск» изменения происходят пока только внутри залов.
Корреспондент НГС заглянул в один из залов в ТРЦ «Аура». Вот что он увидел:
Inditex прекратил работу в России в марте 2022 года вместе с другими западными компаниями. В конце октября 2022 года стало известно о том, что Inditex договорилась с группой Daher из ОАЭ о продаже своего российского бизнеса. Первыми новых арендаторов обрели площадки, которые занимали точки бренда Massimo Dutti. Однако магазины других марок Inditex всё это время были закрыты.
Новый владелец открывает на месте торговых точек испанских брендов магазины под другими торговыми марками. Место Zara займет MAAG, Bershka станет Ecru, Pull&Bear — DUB, Stradivarius — Vilet.
Открытие новосибирских магазинов под новыми названиями ожидается в ближайшую пятницу (5 мая).
В Европейской части России и на Урале магазины MAAG уже работают. Наши коллеги из E1.RU уже успели познакомиться с их ассортиментом.