На месте магазина Massimo Dutti в Новосибирске открылась торговая точка российской сети

На месте бутика Massimo Dutti испанской компании Inditex в ТРЦ «Галерея Новосибирск» заработал мультибрендовый магазин российской сети Lady&Gentleman CITY. Это первый случай окончательного закрытия торговых точек Inditex в Новосибирске.
Магазин под названием Casual Day Lady&Gentleman CITY открылся в «Галерее Новосибирск» в конце прошлой недели, сообщили НГС в службе информации ТРЦ.
Компания Inditex — это один из крупнейших одежных ритейлеров мира и крупнейший иностранный продавец одежды и обуви в России. У нее восемь брендов в разных ценовых и возрастных нишах, семь из которых присутствовало и в Новосибирске: Zara, Zara Home, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Oysho. В марте Inditex, как и многие другие западные бренды, приняла решение уйти с российского рынка, закрыв в один день все магазины.
Тем не менее до сих пор компания не отказывалась от площадок, которые занимала в торговых центрах. Все закрытые магазины Inditex по-прежнему числятся «временно неработающими», что может объясняться попытками найти для этих сетей покупателя. Так, например, поступила польская группа LPP, которая продала свой российский бизнес новому владельцу.
Massimo Dutti в «Галерее» первый магазин Inditex в Новосибирске, который не просто закрылся навсегда, но и уступил место новой торговой точке.
Lady&Gentleman CITY — российский бренд, основанный в 1993 году. Магазины продают мужскую и женскую одежду разных марок. В Новосибирске работает три точки сети — в крупных торговых центрах (в том числе и «Галерее»). Casual Day — новый формат компании.
В сообщении на сайте компании говорится, что площадь нового магазина — более 500 кв. метров, в нем представлены мужские и женские casual-коллекции мировых брендов: BOSS, Emporio Armani, Alessandro Manzoni, Alessandro Manzoni Yachting и
Ранее здесь же — в ТРЦ «Галерея Новосибирск» — возобновил работу магазин еще одного ушедшего с российского рынка бренда — MANGO.