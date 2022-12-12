На месте магазина Massimo Dutti в Новосибирске открылась торговая точка российской сети

Компания Inditex — это один из крупнейших одежных ритейлеров мира и крупнейший иностранный продавец одежды и обуви в России. У нее восемь брендов в разных ценовых и возрастных нишах, семь из которых присутствовало и в Новосибирске: Zara, Zara Home, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Oysho. В марте Inditex, как и многие другие западные бренды, приняла решение уйти с российского рынка, закрыв в один день все магазины.