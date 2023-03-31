Птицефабрику под Новосибирском проверит Минприроды — власти заявили о неприятном запахе от предприятия

В рабочем поселке Кольцово разработают план по борьбе с неприятным запахом. Власти наукограда считают, что он появляется от «Птицефабрики Ново-Барышевской». Предприятие проверят специалисты министерства природных ресурсов и экологии.
Ранее НГС писал о том, что жители микрорайона Нижняя Ельцовка и рабочего поселка Кольцово периодически чувствуют запах куриного помета. Они сообщали об этом в редакцию. В Роспотребнадзоре по Новосибирской области подтвердили, что в феврале 2022 и январе 2023 года к ним поступали обращения от жителей Кольцово о неприятном запахе от ЗАО «Птицефабрика Ново-Барышевская».
В «Центре информатизации наукограда Кольцово» ответили на запрос НГС о том, как в поселке будут бороться с неприятным запахом. По данным центра, жители неоднократно обращались с жалобами в администрацию.
— Подтверждаем, что неприятные запахи появляются в самый неожиданный момент и не являются постоянными. В пространстве и с течением времени концентрация «загрязнения» запахов быстро меняется. Причинами появления запахов является производственно-хозяйственная деятельность «Птицефабрики ЗАО Ново-Барышевская», возможно, осуществляемая с нарушением природоохранного законодательства, — пояснили в пресс-центре.
В ответе уточнили, что источники запаха — это производственная площадка на Векторном шоссе и цех по переработке птичьего помета в удобрение. Администрация Кольцово встретилась с сотрудниками Министерства природных ресурсов региона, чтобы разработать план по борьбе с неприятным запахом.
— Специалистами министерства принято решение о проведении внеплановой выездной проверки в отношении птицефабрики, по результатам которой в случае выявления нарушений будут приняты меры, предусмотренные законодательством. Результаты проверки пока нам неизвестны, — пояснили в администрации Кольцово.
Так как неприятный запах чувствовали и жители в Нижней Ельцовке, НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.
— Обращения по вопросу неприятного запаха на вышеуказанной территории в департамент не поступали, — говорится в ответе департамента ЖКХ и энергетики.
В пресс-центре мэрии уточнили, что в Новосибирске нет крупных предприятий химической или нефтеперерабатывающей промышленности и мясоперерабатывающих комплексов. При этом есть локальные источники запахов, такие как сооружения на сетях канализации, машины ассенизаторов, места горения полимеров или обжига металлолома.
— Также источником неприятных запахов на территории города могут быть выбросы от производственных объектов, расположенных на территории Новосибирского района Новосибирской области, — добавили в мэрии.
У органов местного самоуправления нет права на проведение проверок на предприятиях и выдачу предписаний для проведения мероприятий по охране окружающей среды.
НГС направил запрос на птицефабрику, чтобы узнать, какие меры предпринимает предприятие, чтобы уменьшить количество неприятного запаха в Кольцово. Ответы на запросы, которые корреспондент отправлял в начале марта, не поступили.
В октябре НГС писал о том, что новосибирская природоохранная прокуратура нашла нарушения земельного законодательства у двух крупных предприятий — ЗАО «Птицефабрика Ново-Барышевская» и ОАО «Черепановский завод строительных материалов». Руководителям внесли представления.