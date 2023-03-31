Птицефабрику под Новосибирском проверит Минприроды — власти заявили о неприятном запахе от предприятия

— Подтверждаем, что неприятные запахи появляются в самый неожиданный момент и не являются постоянными. В пространстве и с течением времени концентрация «загрязнения» запахов быстро меняется. Причинами появления запахов является производственно-хозяйственная деятельность «Птицефабрики ЗАО Ново-Барышевская», возможно, осуществляемая с нарушением природоохранного законодательства, — пояснили в пресс-центре.



В ответе уточнили, что источники запаха — это производственная площадка на Векторном шоссе и цех по переработке птичьего помета в удобрение. Администрация Кольцово встретилась с сотрудниками Министерства природных ресурсов региона, чтобы разработать план по борьбе с неприятным запахом.

