20idei
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 58.45
eur 55.72
Тема дняГородецкий прилетел в Москву
Все новости
Все новости

Под Новосибирском птицефабрика загрязнила почву нитратами — ущерб оценивается в полмиллиарда рублей

Предприятию выписали штраф — 55 тысяч рублей

2 180
ds

Предприятие обязали устранить нарушения за свой счет

Поделиться

Новосибирская природоохранная прокуратура выявила нарушение земельного законодательства у двух крупных предприятий — ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» и ОАО «Черепановский завод строительных материалов».

Специалисты Россельхознадзора осмотрели земельные участки, которые используют организации, и взяли пробы почв. Оказалось, что на участке птицефабрики допустимый уровень нитратов в земле в 1,5–2 раза превышает норму. Ущерб оценивается в 550 млн рублей. Сотрудники завода стройматериалов сняли и переместили плодородный слой почвы, причинив ущерб государству в сумме более 43 млн рублей.

— Руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено 32 должностных лица, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В прокуратуре добавили, что юридических лиц оштрафовали «в пределах санкций статьи (ч. 1, 2 ст. 8.6 КоАП «Порча земель») — на 55 тысяч рублей. При этом предприятия обязаны рекультивировать земли и устранить нарушения «за свой счет».

Представители птицефабрики и завода стройматериалов в разговоре с журналистом НГС обещали перезвонить с комментарием ситуации, но на момент публикации звонки так и не поступили.

В августе жители Красного пожаловались на овраг с отходами возле Картонно-бумажного комбината. Позже специалисты выявили загрязнение почвы на территории комбината.

По теме

ЗаводЗагрязнениеПочваПтицефабрика
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2