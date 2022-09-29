Под Новосибирском птицефабрика загрязнила почву нитратами — ущерб оценивается в полмиллиарда рублей

Новосибирская природоохранная прокуратура выявила нарушение земельного законодательства у двух крупных предприятий — ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» и ОАО «Черепановский завод строительных материалов».



Специалисты Россельхознадзора осмотрели земельные участки, которые используют организации, и взяли пробы почв. Оказалось, что на участке птицефабрики допустимый уровень нитратов в земле в 1,5–2 раза превышает норму. Ущерб оценивается в 550 млн рублей. Сотрудники завода стройматериалов сняли и переместили плодородный слой почвы, причинив ущерб государству в сумме более 43 млн рублей.

