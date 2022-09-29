Под Новосибирском птицефабрика загрязнила почву нитратами — ущерб оценивается в полмиллиарда рублей
Предприятию выписали штраф — 55 тысяч рублей
Новосибирская природоохранная прокуратура выявила нарушение земельного законодательства у двух крупных предприятий — ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» и ОАО «Черепановский завод строительных материалов».
Специалисты Россельхознадзора осмотрели земельные участки, которые используют организации, и взяли пробы почв. Оказалось, что на участке птицефабрики допустимый уровень нитратов в земле в 1,5–2 раза превышает норму. Ущерб оценивается в
— Руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено 32 должностных лица, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
В прокуратуре добавили, что юридических лиц оштрафовали «в пределах санкций статьи (
Представители птицефабрики и завода стройматериалов в разговоре с журналистом НГС обещали перезвонить с комментарием ситуации, но на момент публикации звонки так и не поступили.
В августе жители Красного пожаловались на овраг с отходами возле Картонно-бумажного комбината. Позже специалисты выявили загрязнение почвы на территории комбината.