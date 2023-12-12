«Всё, пацаны, дальше без меня». Смотрим слитую седьмую серию «Слова пацана»

Предупреждаем, что сейчас будет очень много спойлеров, поэтому, если вы не готовы узнать про неожиданные повороты сюжета сериала и услышать, что стало с героями «Слова пацана» до самостоятельного киносеанса, смотреть текст ниже мы не советуем.



В седьмой серии, кажется, мы наконец видим, как герои сталкиваются с последствиями своих поступков. Пацаны — это больше не веселые ребята, которые живут по кодексу, встают на защиту друг друга и представляют из себя общую массу, готовую и врагу навалять, и шапку ради благой в их понимании цели отнять. Каждый из главных героев здесь проживает свою линию самостоятельно, в полном одиночестве. И ему не нравится то, до чего он сам себя довел.