Зрители заявили, что во время спектакля вырубило свет — оказалось, что так было задумано

В Новосибирске зрители «Красного факела» сообщили, что вчера, 24 марта, во время спектакля выключили свет. Весь зал включил фонарики, чтобы поддержать актеров.
— В театре отрубило свет и весь зал поддерживает артистов и фонариками светят, — рассказала «АСТ-54» подписчица.
В пресс-службе «Красного факела» же сообщили, что никакого отключения не было, а отключение света — художественный ход.
— Никакого отключения не было. Вчера на большой сцене шел спектакль, где придуман соответствующий режиссерский ход. Очевидно, кто-то принял вымысел за чистую монету. В театре «Красный факел» работают талантливые артисты, — объяснили в пресс-службе театра.
Как уточнили в театре — инцидент произошел на новом спектакле «Сын».
В Новосибирской области 8 марта в нескольких районах отключили электричество после разбушевавшегося ветра.