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Зрители заявили, что во время спектакля вырубило свет — оказалось, что так было задумано

Новосибирцы включили фонарики, чтобы поддержать актеров

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В театре прошла премьера спектакля «Сын»

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В Новосибирске зрители «Красного факела» сообщили, что вчера, 24 марта, во время спектакля выключили свет. Весь зал включил фонарики, чтобы поддержать актеров.

— В театре отрубило свет и весь зал поддерживает артистов и фонариками светят, — рассказала «АСТ-54» подписчица.

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Весь зал осветили фонарики

Видео: «АСТ-54»

В пресс-службе «Красного факела» же сообщили, что никакого отключения не было, а отключение света — художественный ход.

— Никакого отключения не было. Вчера на большой сцене шел спектакль, где придуман соответствующий режиссерский ход. Очевидно, кто-то принял вымысел за чистую монету. В театре «Красный факел» работают талантливые артисты, — объяснили в пресс-службе театра.

Как уточнили в театре — инцидент произошел на новом спектакле «Сын».

В Новосибирской области 8 марта в нескольких районах отключили электричество после разбушевавшегося ветра.

ТеатрСпектакльКрасный факелФонарики
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