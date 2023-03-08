14 тысяч человек остались без электричества после сильного ветра в Новосибирской области

В населенных пунктах нескольких районов Новосибирской области отключили электроэнергию после разбушевавшейся стихии. Сейчас специалисты трудятся, чтобы восстановить электроснабжение, но ситуация, по их словам, может ухудшиться.
Без света сейчас оказалась часть жителей Первомайского и Ленинского районов Новосибирска, а также некоторые сёла Новосибирского, Карасукского, Чулымского, Черепановского районов области. В основном отключения связаны с механическим повреждением линий электропередач из-за сильного ветра, сообщили в АО «РЭС».
— Сильные порывы ветра на отдельных участках вызвали падение на них (ДЭП) посторонних предметов, что во многих случаях привело к коротким замыканиям, повреждению изоляторов и другого оборудования, схлесту или даже обрыву проводов ЛЭП, — добавили в компании.
Сейчас электроснабжение пытаются восстановить 16 бригад специалистов: это около 40 человек и 20 единиц техники. 5 бригад работают в Новосибирске.
— Погодные условия продолжают ухудшаться, и технологические нарушения в электросетях региона остаются возможными, — отметили в «РЭС».
При этом в компании подчеркнули, что у них есть «дополнительные силы», чтобы отреагировать на аварийные отключения.
Сегодня МЧС разослало новосибирцам предупреждение о том, что на Новосибирскую область надвигается штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду.