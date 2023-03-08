СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 75.46
eur 80.55
СрочноВетер до 27 м/с
Все новости
Все новости

На Новосибирскую область надвигается штормовой ветер с порывами до 27 м/с

МЧС разослало сообщения с предупреждениями

2 188

Шторм ожидается в южных районах области

Поделиться

8 марта в некоторых районах Новосибирской области ожидаются порывы ветра до 27 метров в секунду. Жителям региона пришли сообщения с предупреждением от МЧС.

— По югу, юго-востоку НСО ожидается усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы — до 27 м/с, — говорится в сообщении.

По шкале Бофорта скорость в пределах 27 м/с присуща штормовому ветру. Он может повлечь за собой «значительные разрушения строений, вырывание деревьев с корнем», говорится на сайте Гидрометцентра России.

Накануне спасатели предупредили новосибирских автомобилистов, что в пути их может застать непогода. На дорогах за ночь образовались снежные заносы и сильная гололедица.

Федеральные трассы в регионе закрыли движение для рейсовых автобусов. Аналогичные ограничения были введены в Томской и Кемеровской областях.

В Новосибирске утром 8 марта пошел дождь, но во второй половине дня ожидается похолодание до минус 3 градусов.

По теме

МЧСШтормовой ветерНепогода8 МартаПредупреждение
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter