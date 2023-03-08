На Новосибирскую область надвигается штормовой ветер с порывами до 27 м/с

8 марта в некоторых районах Новосибирской области ожидаются порывы ветра до 27 метров в секунду. Жителям региона пришли сообщения с предупреждением от МЧС.
— По югу, юго-востоку НСО ожидается усиление ветра до
По шкале Бофорта скорость в пределах
Накануне спасатели предупредили новосибирских автомобилистов, что в пути их может застать непогода. На дорогах за ночь образовались снежные заносы и сильная гололедица.
Федеральные трассы в регионе закрыли движение для рейсовых автобусов. Аналогичные ограничения были введены в Томской и Кемеровской областях.
В Новосибирске утром 8 марта пошел дождь, но во второй половине дня ожидается похолодание до минус 3 градусов.