В Новосибирске на 8 Марта пошел дождь

Утром 8 марта в Новосибирске пошел дождь. В регион пришла непогода, спасатели просят автомобилистов быть аккуратнее на дорогах.
Ночью в городе прошел сильный снегопад, но уже к 7 часам утра температура воздуха поднялась до +1 градуса и снег сменился моросящим дождем, который продолжается до сих пор.
По прогнозу синоптиков, в течение нескольких часов воздух будет теплеть (до +3 градусов), а около 16 часов столбики термометров начнут опускаться. Ожидается, что к вечеру в Новосибирске похолодает до минус 3 градусов.
Накануне спасатели предупреждали автомобилистов о непогоде на 8 марта. Спасатели просят водителей быть аккуратнее на дорогах: возможны снежные заносы, гололедица, порывы ветра до 23 метров в секунду.
Утром в Новосибирской области из-за непогоды закрыли участки федеральных трасс для рейсовых автобусов.