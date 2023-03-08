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В Новосибирске на 8 Марта пошел дождь

Синоптики вдобавок обещали сегодня сильный ветер

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Дождь сменил снегопад, который шел почти всю ночь

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Утром 8 марта в Новосибирске пошел дождь. В регион пришла непогода, спасатели просят автомобилистов быть аккуратнее на дорогах.

Ночью в городе прошел сильный снегопад, но уже к 7 часам утра температура воздуха поднялась до +1 градуса и снег сменился моросящим дождем, который продолжается до сих пор.

По прогнозу синоптиков, в течение нескольких часов воздух будет теплеть (до +3 градусов), а около 16 часов столбики термометров начнут опускаться. Ожидается, что к вечеру в Новосибирске похолодает до минус 3 градусов.

Накануне спасатели предупреждали автомобилистов о непогоде на 8 марта. Спасатели просят водителей быть аккуратнее на дорогах: возможны снежные заносы, гололедица, порывы ветра до 23 метров в секунду.

Утром в Новосибирской области из-за непогоды закрыли участки федеральных трасс для рейсовых автобусов.

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