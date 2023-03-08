Рейсовые автобусы не пустили на трассы из-за метели в Новосибирской области

Рейсовые автобусы не выпускают на федеральные трассы из-за снега и сильного ветра. Ограничения ввели на несколько часов, сообщили в ФКУ «Сибуправтодор».
— 8 марта в связи со сложными погодными условиями ограничено движение пассажирского рейсового транспорта по федеральным автодорогам: с 05:00 до 10:00 в Новосибирской области, — говорится в сообщении.
Аналогичные запреты были введены в Кемеровской и Томской областях. Там ограничения действуют с 06:00 до 11:00 часов.
В конце февраля трассу между Новосибирском и Омском перекрывали из-за плохой погоды.