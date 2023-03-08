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Рейсовые автобусы не пустили на трассы из-за метели в Новосибирской области

Аналогичные ограничения действуют в Кемеровской и Томской областях

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8 марта в регионе разбушевалась сильная метель

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Рейсовые автобусы не выпускают на федеральные трассы из-за снега и сильного ветра. Ограничения ввели на несколько часов, сообщили в ФКУ «Сибуправтодор».

— 8 марта в связи со сложными погодными условиями ограничено движение пассажирского рейсового транспорта по федеральным автодорогам: с 05:00 до 10:00 в Новосибирской области, — говорится в сообщении.

Аналогичные запреты были введены в Кемеровской и Томской областях. Там ограничения действуют с 06:00 до 11:00 часов.

В конце февраля трассу между Новосибирском и Омском перекрывали из-за плохой погоды.

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