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Трассу между Новосибирском и Омском перекрыли из-за метели и ветра

Ограничение движение продлится до 6 марта

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Участок трассы Р-254 «Иртыш», соединяющий Новосибирск и Омск, до 6 марта закрыт для проезда из-за непогоды. Причиной ограничения движения в МЧС называют непогоду: снег, сильная метель, порывистый ветер до 20 м/c и, как следствие, ограниченная видимость.

— В целях обеспечения безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями на дороге с 18:00 28 февраля до 06:00 6 марта вводится временное ограничение движения для пассажирского междугороднего автомобильного транспорта на участке федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш», — говорится в сообщении омского управления МЧС.

Штормовое предупреждение от МЧС сегодня разослали жителям Новосибирска на первый день весны. В городе будет дуть ветер силой до 23 м/с.

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