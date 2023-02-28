Трассу между Новосибирском и Омском перекрыли из-за метели и ветра

Участок трассы Р-254 «Иртыш», соединяющий Новосибирск и Омск, до 6 марта закрыт для проезда из-за непогоды. Причиной ограничения движения в МЧС называют непогоду: снег, сильная метель, порывистый ветер до
— В целях обеспечения безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями на дороге с 18:00 28 февраля до 06:00 6 марта вводится временное ограничение движения для пассажирского междугороднего автомобильного транспорта на участке федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш», — говорится в сообщении омского управления МЧС.
Штормовое предупреждение от МЧС сегодня разослали жителям Новосибирска на первый день весны. В городе будет дуть ветер силой до