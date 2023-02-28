Штормовое предупреждение от МЧС разослали жителям Новосибирска на первый день весны

Жителям Новосибирска пришли SMS-сообщения со штормовым предупреждением от МЧС.
— По данным ГМЦ,
Также специалисты напомнили экстренный номер — 112.
По шкале Бофорта ветер скоростью 20,8–
Вчера,
В городе будет дуть ветер силой до
Жителям Новосибирска пришли SMS-сообщения со штормовым предупреждением от МЧС.
— По данным ГМЦ,
Также специалисты напомнили экстренный номер — 112.
По шкале Бофорта ветер скоростью 20,8–
Вчера,
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