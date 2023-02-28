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Штормовое предупреждение от МЧС разослали жителям Новосибирска на первый день весны

В городе будет дуть ветер силой до 23 м/с

Ветер будет штормовым

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Жителям Новосибирска пришли SMS-сообщения со штормовым предупреждением от МЧС.

— По данным ГМЦ, 1 марта в НСО и г. Новосибирске ожидается мокрый снег, метели, гололедица, порывы ветра ночью — 23 м/с, днем — 20 м/с, — сообщили в SMS.

Такие сообщения пришли жителям сегодня, <nobr class="_">28 февраля</nobr>

Такие сообщения пришли жителям сегодня, 28 февраля

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Также специалисты напомнили экстренный номер — 112.

По шкале Бофорта ветер скоростью 20,8–24,4 м/с считается штормовым

Вчера, 27 февраля, новосибирцы также получали СМС со штормовым предупреждением. Ранее синоптики составили прогноз на первые дни марта и конец февраля в Новосибирске.

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