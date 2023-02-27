По области — до +10 градусов: новосибирские синоптики составили прогноз на первые дни марта и конец февраля

В последние дни зимы и первые дни календарной весны в Новосибирской области ожидается плюсовая температура.
Как рассказали в Западно-Сибирском метеоцентре, в Новосибирскую область идет тепло из Казахстана. В некоторых районах региона температура поднимется до
— При прохождении атмосферных фронтов ожидаются осадки различной интенсивности, усиление ветра, метели в ночные часы, гололедные явления. Пока идет на повышение температуры. Всё будет таять, и параллельно ветер будет сохраняться, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Во вторник, 28 февраля, — небольшой снег, днем с мокрым снегом. Температура в ночные часы составит -
В среду, 1 марта, — мокрый снег, днем с дождем. В ночные часы обещают -
В четверг, 2 марта, — небольшой снег, мокрый снег, днем с дождем. Ночью обещают
В длинные выходные, 24 февраля, в Новосибирске пошел первый в этом году дождь.