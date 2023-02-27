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По области — до +10 градусов: новосибирские синоптики составили прогноз на первые дни марта и конец февраля

Жителей региона ждут дожди и ветер

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На прошлой неделе в городе пошел дождь

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В последние дни зимы и первые дни календарной весны в Новосибирской области ожидается плюсовая температура.

Как рассказали в Западно-Сибирском метеоцентре, в Новосибирскую область идет тепло из Казахстана. В некоторых районах региона температура поднимется до +10 градусов. В следующие выходные снова ожидается похолодание.

— При прохождении атмосферных фронтов ожидаются осадки различной интенсивности, усиление ветра, метели в ночные часы, гололедные явления. Пока идет на повышение температуры. Всё будет таять, и параллельно ветер будет сохраняться, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Во вторник, 28 февраля, — небольшой снег, днем с мокрым снегом. Температура в ночные часы составит -1... -8 градусов, днем -1... -3 градуса. Ветер юго-западный ночью 5–10 м/с, днем 9–14 м/с, местами порывы до 19 м/с.

В среду, 1 марта, — мокрый снег, днем с дождем. В ночные часы обещают -2... -4 градуса, днем будет +1... +3 градуса. Ветер также юго-западный 9–14 м/с, местами порывы до 19 м/с.

В четверг, 2 марта, — небольшой снег, мокрый снег, днем с дождем. Ночью обещают 0... -2 градуса, днем +3... +5 градусов. Ветер юго-западный 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Днем 9–12 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В длинные выходные, 24 февраля, в Новосибирске пошел первый в этом году дождь.

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