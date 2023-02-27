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Спасатели разослали новосибирцам СМС с предупреждением о штормовом ветре

Ожидается, что порывы будут достигать 23 м/с

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По данным синоптиков, температура воздуха составит -1... -3 градуса

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В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий 28 февраля.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, ожидается снег и сильный ветер — сообщение с такой информацией ведомства разослало новосибирцам по СМС.

— Ожидается мокрый снег, метель, гололедица и порывы ветра до 23 м/с, — пояснили в ведомстве.

На дорогах гололедица

На дорогах гололедица

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Как уточнили в Западно-Сибирского метеоцентре, 28 декабря температура воздуха ночью составит -6… -8 градусов, днем — -1… -3 градуса.

По шкале Бофорта ветер скоростью 20,8–24,4 считается штормовым

Ранее синоптики составили прогноз на первые дни марта и конец февраля в Новосибирске.

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