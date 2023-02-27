Спасатели разослали новосибирцам СМС с предупреждением о штормовом ветре

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий
Как сообщили в региональном управлении МЧС, ожидается снег и сильный ветер — сообщение с такой информацией ведомства разослало новосибирцам по СМС.
— Ожидается мокрый снег, метель, гололедица и порывы ветра до
Как уточнили в Западно-Сибирского метеоцентре,
По шкале Бофорта ветер скоростью 20,8–24,4 считается штормовым
Ранее синоптики составили прогноз на первые дни марта и конец февраля в Новосибирске.