Ветер до 23 м/с, метель и дождь: МЧС предупредило новосибирцев о непогоде 8 марта

МЧС предупредило жителей Новосибирска и области о непогоде 8 марта. По данным синоптиков, в городе пойдет снег и дождь, а на дорогах будет сильная гололедица.
— 8 марта ожидаются осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, днём с дождём, гололёдные явления, метели, усиление ветра до 18–23 м/с, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Также спасатели отметили, что возможны повреждения линий связи и электропередач, падения деревьев и конструкций, срыв кровли со зданий, нарушение работы транспорта и увеличение количества ДТП.
Жителям города прислали СМС-сообщения с предупреждением.
В ближайшие дни в Новосибирск придет похолодание. Устойчивую теплую погоду стоит ожидать только к концу марта, а пока, по данным синоптиков, температура будет переменчивой, потому что происходит перестройка зимних процессов на весенние. Читайте в нашем материале прогноз погоды на несколько дней.