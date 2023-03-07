Ветер до 23 м/с, метель и дождь: МЧС предупредило новосибирцев о непогоде 8 марта

В ближайшие дни в Новосибирск придет похолодание. Устойчивую теплую погоду стоит ожидать только к концу марта, а пока, по данным синоптиков, температура будет переменчивой, потому что происходит перестройка зимних процессов на весенние. Читайте в нашем материале прогноз погоды на несколько дней.

