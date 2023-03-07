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Ветер до 23 м/с, метель и дождь: МЧС предупредило новосибирцев о непогоде 8 марта

На дорогах ожидают гололед и снежные заносы

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Из-за плохой погоды может увеличиться количество ДТП, автомобилистам стоит быть аккуратнее на дорогах

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МЧС предупредило жителей Новосибирска и области о непогоде 8 марта. По данным синоптиков, в городе пойдет снег и дождь, а на дорогах будет сильная гололедица.

— 8 марта ожидаются осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, днём с дождём, гололёдные явления, метели, усиление ветра до 18–23 м/с, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Также спасатели отметили, что возможны повреждения линий связи и электропередач, падения деревьев и конструкций, срыв кровли со зданий, нарушение работы транспорта и увеличение количества ДТП.

Жителям города прислали СМС-сообщения с предупреждением.

Новосибирцам стоит быть осторожнее

Новосибирцам стоит быть осторожнее

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В ближайшие дни в Новосибирск придет похолодание. Устойчивую теплую погоду стоит ожидать только к концу марта, а пока, по данным синоптиков, температура будет переменчивой, потому что происходит перестройка зимних процессов на весенние. Читайте в нашем материале прогноз погоды на несколько дней.

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