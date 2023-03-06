«До -22 градусов по области»: какую погоду синоптики обещают новосибирцам в ближайшие три дня

В Новосибирск придет похолодание, снег и сильный ветер. Устойчивую теплую погоду стоит ожидать только к концу марта, а пока, по данным синоптиков, температура будет переменчивой, потому что происходит перестройка зимних процессов на весенние.
— Сейчас зарождается циклон над Каспием, в течение суток он будет проходить нашу территорию, поэтому ожидаем интенсивный снег, порывистый ветер и температуру в пределах нуля градусов. Холодный фронт пройдет во второй половине 8 марта, поэтому 9 марта будет похолодание в ночные часы, по северной части области ожидаем до -22 градусов, — объяснила журналисту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
По данным синоптиков, сначала снег в городе подтает, а после снова замерзнет, поэтому стоит ожидать сильную гололедицу. Такой неустойчивый характер погоды характерен для перестройки зимних процессов на весенние.
Во вторник, 7 марта, в Новосибирске будет небольшой мокрый снег. Ночью температура опустится до -1... -3 градусов, днем поднимется до -1... +1 градуса. Ветер прогнозируют юго-западный 6–11 м/с, местами порывы будут достигать до 16 м/с.
В среду, 8 марта, в городе ожидают южный циклон, поэтому ночью ожидают местами сильный снег, а днем — мокрый. Температура ночью будет -2... -4 градуса, днем 0... -2 градуса. При этом ветер изменится на северо-западный 8–13 м/с, днем местами порывы до 18 м/с.
В четверг, 9 марта, ночью также прогнозируют снег, днем его количество будет небольшим. Синоптики ждут похолодание ночью -9... -11, днем -5... -7. Ветер будет северо-западный ночью 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с, днем ветер начнет стихать, порывы составят 4–9 м/с.
Устойчивую, теплую погоду специалисты ожидают только к концу марта.
Ранее НГС изучил прогноз погоды сервисов на ближайшие 7 дней. По данным синоптиков, неделя будет пасмурной и прохладной.