«До -22 градусов по области»: какую погоду синоптики обещают новосибирцам в ближайшие три дня

— Сейчас зарождается циклон над Каспием, в течение суток он будет проходить нашу территорию, поэтому ожидаем интенсивный снег, порывистый ветер и температуру в пределах нуля градусов. Холодный фронт пройдет во второй половине 8 марта, поэтому 9 марта будет похолодание в ночные часы, по северной части области ожидаем до -22 градусов, — объяснила журналисту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.