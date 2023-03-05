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Тема дняПогода на 8 марта
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Какая погода будет в Новосибирске 8 марта? Изучаем прогнозы сервисов

Пока горожане не смогут порадоваться весеннему солнцу

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На следующей неделе в городе будет умеренно холодно и снежно

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Следующую неделю в Новосибирске будет пасмурно и прохладно — такие данные приводят сайты с прогнозами погоды. Мы изучили сервисы и узнали, чего ждать новосибирцам в ближайшие 7 дней.

«Рамблер.Погода» обещает пасмурные дни. Только во вторник и четверг возможно появление солнца. Температура в течение недели будет колебаться от -2 до 0. Самым холодным днем станет четверг: в этот день столбик термометра опустится до -6. Ночные температуры пока минусовые: -1... -7 градусов. 8 марта, в среду, обещают пасмурную погоду и -2 градуса днем.

Самым холодным днем, по прогнозу сервиса, будет четверг

Самым холодным днем, по прогнозу сервиса, будет четверг

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Похожую погоду обещает «Яндекс.Погода». Средняя температура на следующей неделе будет колебаться от -2 до +2, а самым холодным днем станет четверг. В этот день похолодает до -5. В праздничный день, 8 марта, температура днем составит 0 градусов, ожидается небольшой снег. Ночные температуры ожидаются в районе -2... -7 градусов.

8 марта ожидается небольшой снег

8 марта ожидается небольшой снег

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Сайт Gismeteo прогнозирует самую теплую погоду. Температура днем составит -2... +2 градуса, самым холодным днем станет четверг. В среду, 8 марта, обещают сильный снег и облачность, а дневная температура будет в районе 0 градусов. Во вторник, 7 марта, в городе может пойти мокрый снег.

Во вторник, 7 марта, может пойти мокрый снег

Во вторник, 7 марта, может пойти мокрый снег

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Хотя погода пока больше напоминает зиму, на календаре уже весна. Значит, можно составлять список трендов на новый сезон. Мы подготовили обзор вещей, которые будут на пике популярности этой весной — посмотрите, некоторые могут шокировать.

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