Какая погода будет в Новосибирске 8 марта? Изучаем прогнозы сервисов

«Рамблер.Погода» обещает пасмурные дни. Только во вторник и четверг возможно появление солнца. Температура в течение недели будет колебаться от -2 до 0. Самым холодным днем станет четверг: в этот день столбик термометра опустится до -6. Ночные температуры пока минусовые: -1... -7 градусов . 8 марта, в среду, обещают пасмурную погоду и -2 градуса днем.