Какая погода будет в Новосибирске 8 марта? Изучаем прогнозы сервисов

Следующую неделю в Новосибирске будет пасмурно и прохладно — такие данные приводят сайты с прогнозами погоды. Мы изучили сервисы и узнали, чего ждать новосибирцам в ближайшие
«Рамблер.Погода» обещает пасмурные дни. Только во вторник и четверг возможно появление солнца. Температура в течение недели будет колебаться от -2 до 0. Самым холодным днем станет четверг: в этот день столбик термометра опустится до -6. Ночные температуры пока минусовые:
Похожую погоду обещает «Яндекс.Погода». Средняя температура на следующей неделе будет колебаться от -2 до +2, а самым холодным днем станет четверг. В этот день похолодает до -5. В праздничный день, 8 марта, температура днем составит 0 градусов, ожидается небольшой снег. Ночные температуры ожидаются в районе
Сайт Gismeteo прогнозирует самую теплую погоду. Температура днем составит
Хотя погода пока больше напоминает зиму, на календаре уже весна. Значит, можно составлять список трендов на новый сезон. Мы подготовили обзор вещей, которые будут на пике популярности этой весной — посмотрите, некоторые могут шокировать.