Где ваше воспитание, боярин? 8 правил этикета наших предков, которые вас удивят

Куда девать телефон и сумку в кафе

Ох уж эти телефоны на столе и сумки на стуле! Многие забывают, что телефон не относится к предметам сервировки, он отвлекает и нас, и собеседника: то СМС-сообщение придет, то уведомления, а глаза так и убегают от лица товарища на экран, тут и нить беседы теряется. Но ситуации бывают разные, поэтому, если собеседник в приоритете, надо помнить о невербальном проявлении уважения к нему, а телефон лучше убрать.



— Если вам поступил звонок, когда вы говорите с визави, взять трубку, не извинившись, — это неуважение, — объясняет эксперт.



В случае когда вы не знаете, куда поставить сумку в кафе, надо понять, большая ли сумка, держит ли она форму или разваливается, есть ли у нее ножки. На пол можно поставить портфель или сумку среднего размера, у которой есть ножки. Возможно, вам принесут подставку под сумку. Еще ее можно убрать за спину, на место, где сидите. Клатч можно положить на колени, а ставить сумку на стол точно не стоит. Лучше не использовать для этого и соседние стулья, спинки стульев и подлокотники. Мужчине носить женские сумочки нельзя (даже 5 минут нельзя) — это не вопрос галантности. Тем более что это в первую очередь аксессуар, а не чемодан или пакет.

