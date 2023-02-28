Где ваше воспитание, боярин? 8 правил этикета наших предков, которые вас удивят

Сейчас мы легко можем положить руку на плечо своему знакомому, а в Древней Руси это сочли бы наглостью и неуважением. Люди вообще старались не прикасаться лишний раз друг к другу. Зато спокойно пускали незнакомого человека переночевать. Наши коллеги из Wday.ru собрали странные и забавные правила этикета наших предков.
В древние времена простым прикосновениям придавали сакральное значение. Считалось, что через тактильный контакт можно исцелить, а то и навести порчу. А еще — выразить сексуальное желание. Вот почему ни о каких рукопожатиях тогда не было и речи. Чтобы поприветствовать друг друга, люди кланялись. Чем ниже был поклон, тем ярче выражалась разница в статусе: в пол кланялись священнослужителям и дворянам, а для равных по рангу людей достаточно было поклониться в пояс.
С поцелуями раньше было тоже всё не так просто. Этот жест считался своеобразным пожеланием здоровья, духовной и физической целостности. Позже корень «цел» как раз перетек в новое слово. Уважаемого человека из высшего сословия целовали в руку, плечо или даже в ногу, а протянутая для поцелуя рука монарха считалась знаком его высочайшей расположенности. Целоваться любили и во время неформального общения — так, гости обменивались с хозяевами поклонами, пили вино из одной чарки, а затем целовали в губы супругу хозяина — это считалось уместным и нормальным.
Обычно первым должен был здороваться младший по возрасту или по социальному статусу. Часто приветствие начиналось словами «мир вашему дому».
Статус собеседника люди определяли по головному убору. Мужчины не выходили из дома без шапки или шляпы, исключение — в церковь или приемы в высшем сословии. Ходить с непокрытой головой считалось признаком неустроенности и бедности. Женщины тоже не выходили на люди без платка или шляпы — это означало навлечь на семью позор. Интересно, что с помощью головного убора женщину можно было публично обвинить в измене — для этого достаточно было сорвать с ее головы шляпу или платок.
А вот что невозможно представить в наше время, так это легко пустить незнакомого человека в свой дом, накормить и уложить спать. Раньше это считалось не просто нормальным, а делом чести.
Также положение в обществе можно было определить по поведению человека. Например, если человек спокойно сидит часами, это означало степенность, умиротворение и достаток. А вот бегать и суетиться было уделом челяди. Представители же высшего класса неспешно передвигались и восседали в полном спокойствии.
Стояли по струнке только в присутствии человека высокого статуса, а если он предлагал собеседнику сесть, значит приравнивал его к себе. Кстати, именно поэтому дорогих гостей всегда старались усадить поудобнее и потчевали до последнего — чтобы те не вставали как можно дольше.
Кстати, а вы когда-нибудь задумывались, кем были ваши предки? Обычно мы знаем только несколько поколений назад (три — если очень повезет), а дальше — сплошной туман. Недавно мы вспоминали, как вообще появились фамилии, которые впоследствии стали считаться знатными.
Этикет сегодня
Золотое правило воспитанного человека XXI века: «Три раза подумай, один раз скажи» (предполагаем, что такое качество ценилось и раньше). Вот возьмем фразу «приятного аппетита!»: вы в офисной столовой, собираетесь отведать свою котлету — и тут возле вас возникает коллега из соседнего отдела, нависает над вами и, пристально всматриваясь в вашу тарелку, желает вам «хорошего пищеварения». Учитывая, что это самое пищеварение — процесс в некотором роде даже интимный.
Приятного аппетита?
Давайте разбираться. Аппетит — это чувство голода, желание насытиться. Как это чувство может быть хорошим или плохим, а уж тем более приятным?
— С запретом в Советском Союзе молиться перед едой это выражение пришло на смену «Отче наш». И не несет никакой смысловой нагрузки, — считает международный эксперт по этикету Альбина Хоглова.
Мы позаимствовали его у французов, они говорят bon appetit. Надо сказать, что французские формулы в России всегда считали чем-то утонченным и изысканным. Интересно, что сами французы желают приятного аппетита далеко не во всех случаях.
Логика такая: если семья собралась ужинать за одним столом, делать акцент на поглощении пищи считается неприличным. В этом случае можно сказать: «Угощайтесь» или «Надеюсь, вам понравится угощение». Строго говоря, пожелать bon appetit может только шеф-повар гостям своего ресторана. Также сказать так может человек, который приготовил блюдо специально для вас, например мама. А вот если мы желаем приятного аппетита своим коллегам, то тем самым вторгаемся в их приватную зону, нарушая границы личности и нормы приличия.
Будь здоров?
Важным моментом соблюдения этикета является реакция на чих. Не надо кричать на весь офис: «Будь здоров!», если в дальнем углу кто-то чихнул. Человеку и так может быть неловко. А тому, кто чихает, лучше говорить: «Простите».
Специалист по этикету Екатерина Сартакова рассказывала для NGS.RU, что по правилам этикета чих нужно оставлять без внимания, не стоит замечать реакцию организма. Поэтому лучше не ждать, что вам скажут: «Будь здоров», а сразу извиниться перед окружающими.
Куда девать телефон и сумку в кафе
Ох уж эти телефоны на столе и сумки на стуле! Многие забывают, что телефон не относится к предметам сервировки, он отвлекает и нас, и собеседника: то СМС-сообщение придет, то уведомления, а глаза так и убегают от лица товарища на экран, тут и нить беседы теряется. Но ситуации бывают разные, поэтому, если собеседник в приоритете, надо помнить о невербальном проявлении уважения к нему, а телефон лучше убрать.
— Если вам поступил звонок, когда вы говорите с визави, взять трубку, не извинившись, — это неуважение, — объясняет эксперт.
В случае когда вы не знаете, куда поставить сумку в кафе, надо понять, большая ли сумка, держит ли она форму или разваливается, есть ли у нее ножки. На пол можно поставить портфель или сумку среднего размера, у которой есть ножки. Возможно, вам принесут подставку под сумку. Еще ее можно убрать за спину, на место, где сидите. Клатч можно положить на колени, а ставить сумку на стол точно не стоит. Лучше не использовать для этого и соседние стулья, спинки стульев и подлокотники. Мужчине носить женские сумочки нельзя (даже 5 минут нельзя) — это не вопрос галантности. Тем более что это в первую очередь аксессуар, а не чемодан или пакет.
О чём поговорим?
При беседе с коллегами нужно избегать упоминаний о деньгах и роскоши. Особенно это касается разговоров про отпуск и путешествия — возможности и жизни у всех разные.
— Путешествия — это прекрасная тема. Более того, вы можете кого-то вдохновить, поделиться полезной информацией, но лучше избегать любых финансовых подтекстов: сколько звезд в отеле, где вы остановились, омаров вы ели или креветок, — упоминает Екатерина.
При этом жаловаться в беседах с коллегами тоже не стоит — это мало кому интересно, человек не знает, как ответить и чем вам помочь, а негативная тема загружает собеседника куда больше приятной. А если это услышит гость, клиент или партнер по бизнесу, то в этом тоже мало хорошего.
Тем не менее для беседы можно пригласить коллегу на обеденный перерыв. Коллеге будет приятно, если вы пойдете попить чаю и пригласите его за компанию. Делиться конфетами или другими вкусностями тоже можно и нужно, тем более это не стоит больших усилий.
— Это называется микроклиматом в коллективе, — поясняет Екатерина. — Его создает каждый сотрудник по отдельности. Поэтому подпитывать эти отношения нужно всегда, чтобы вам было комфортно в этой атмосфере.
А вот демонстративный отказ («Я такое не ем») будет нарушением этикета, как и злоупотребление чужой щедростью («Спасибо за печенье, я видел, у тебя еще есть бутерброды»).
Другие привычки, которые выдают в вас невоспитанного человека
Отправлять голосовые сообщения без предупреждения и слушать их по громкой связи
День, когда в наших телефонах появилась функция отправки голосовых сообщений, разделил жизнь на до и после. Многие пользователи стали злоупотреблять этой возможностью и изводить своих знакомых многоминутными аудио. Некоторые эксперты считают, что запись голоса вместо текста окончательно отняла у людей необходимость четко формулировать свои мысли.
— По правилам этикета, отправлять голосовые сообщения без разрешения собеседника нельзя. Это очень неудобно с точки зрения обработки информации. Возможно, вашему собеседнику придется нарушить свой комфорт или отвлечься от задачи, чтобы прослушать сообщение. Например, взять наушники. К тому же люди часто не соблюдают правила создания этих сообщений: могут жевать во время записи или идти по ветреной улице. Тогда человеку придется напрячь слух, чтобы разобрать, что вы говорите, — рассказывала в интервью для 72.RU преподаватель этикета Анастасия Анохина.
Есть люди, которые начинают голосовое сообщение со слов: «Извините, мне неудобно сейчас писать, поэтому я запишу вам аудио». Это бестактно, ведь человек думает только о своем удобстве.
— Есть небольшая хитрость. Если вам постоянно присылают голосовые сообщения, но вам неудобно их слушать или собеседник игнорирует вашу просьбу писать текстом, то напишите: «Прошу прощения, у меня что-то с динамиком. Я не могу прослушать ваши сообщения, напишите, пожалуйста, текстом». Это маленькая ложь во благо, — подсказывает специалист по этикету.
Конечно, нельзя разговаривать по громкой связи в общественных местах и слушать голосовые сообщения на полную громкость — окружающим, скорее всего, совсем не интересно, какие цветы посадила в огороде ваша мама и почему ваш муж опять пришел с работы невовремя (или, наоборот, слишком вовремя).
Не здороваться, входя в помещение
Если вы входите в любое помещение, неважно, спортзал, салон красоты или ресторан, нужно поздороваться. Высказать приветствие первым в этом случае — правило хорошего тона. Тем более что приветствие плюс улыбка скорее сделают из вас желанного гостя или клиента.
Специалист по этикету Елена Климачкова говорит, что много путаницы возникает с приветствием в деловом этикете. Мужчины и женщины в бизнес-среде — партнеры, и поэтому здесь работает система старшинства. Кто старше по должности, тот и главнее. Если встречаются два руководителя, равных по должности, главнее тот, кто старше. При приветствии устно всегда первым здоровается младший по статусу, при равном статусе — младший по возрасту. А вот протягивать руку для приветствия — это прерогатива старшего по должности. Можно подавать руку при приветствии, а можно — нет, это уже определяет сам руководитель.
Входящий всегда приветствует уже присутствующих в комнате. Если в помещении при этом происходит собрание (доклад, совещание, планерка), достаточно просто кивнуть головой.
Задавать нетактичные и грубые вопросы
— «А почему ты еще не замужем?»; «А сколько тебе платят?»; «А почему у вас нет детей?» — таких вопросов бесконечное множество. Возможно, это просто искренний интерес, но подобный вопрос звучит грубо и может спровоцировать человека на резкий ответ. Попробуйте быть тактичнее и не нарушать чужих личных границ, — советует эксперт Института этикета и протокола The English Manner London Татьяна Башкирова.
Перегораживать тротуар
Часто бывает, что мы неосознанно останавливаемся посреди дороги, чтобы написать кому-то сообщение, или встречаем знакомых и продолжаем стоять и болтать в центре пешеходной дорожки. Не надо так. Татьяна Баширова предлагает в таких ситуациях в первую очередь отойти в сторону и убедиться, что вы никому не мешаете, а уж потом делать всё, что вам захочется.
Не снимать рюкзак в общественном транспорте
Ох уж эти многострадальные рюкзаки, сколько с ними всяких правил и запретов. Например, недавно в материале про стиль мы выяснили, что лучше не подбирать рюкзак в цвет верхней одежды, а то он может смотреться как горб.
— Возьмите за правило: когда вы входите в полный вагон метро или салон автобуса, снимите рюкзак и возьмите его за ручку. Так вы никому не причините дискомфорта и не испортите незнакомому человеку одежду замками или липучками на вашем рюкзаке, — советует эксперт Института этикета и протокола The English Manner London Татьяна Башкирова.
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