Надела и прогадала: 8 неочевидных деталей в образе, которые мешают вам нравиться людям, — проверьте себя

Если вам важно на встрече максимально расположить к себе собеседника, лучше избегать следующих элементов, фактур и цветов в образе:

Красный — цвет агрессии

Это не значит, что красный цвет плох. Просто он очень агрессивный и сильный. Нужно учитывать, что достойно носить ярко-красный сможет не каждая женщина.

— Красный может быть уместен для встречи до 40 минут — т.е. для короткой, но важной лично для вас беседы. Подходит для неизгладимого прощания с «бывшими», выхода на сцену, шикарной фотографии или съемок яркой сцены в кино. В жизни у окружающих от него может разболеться голова, и они будут вас избегать даже неосознанно, — рассказывает Ирина Мамонтова.