Надела и прогадала: 8 неочевидных деталей в образе, которые мешают вам нравиться людям, — проверьте себя
Эксперт рассказала, почему нужно быть осторожными с красными и черными платьями, шляпами и слишком обтягивающими вещами
Когда редакция выпускает подобные материалы, мы всегда подвергаемся одним и тем же нападкам: «Что, мне теперь выкинуть свой любимую юбку, раз вы так сказали?» или «Мне ваша мода вообще до лампочки, ее придумали корпорации, чтобы качать деньги с дураков». Если для вас не в приоритете выглядеть современно и производить соответствующее впечатление при рабочих / личных знакомствах, можно носить хоть мешок (и это не сарказм). Тогда действительно разницы, в каких вы ботинках, нет никакой. Но для большинства наших читателей эта потребность актуальна, ведь одежда расскажет новому собеседнику всё о вас в течение трех секунд. Наши коллеги из Wday.ru узнали, как одеться, чтобы не совершить масштабных промахов еще до начала беседы, у Ирины Мамонтовой — творческого директора и основательницы ателье Woolmilk.
Если вам важно на встрече максимально расположить к себе собеседника, лучше избегать следующих элементов, фактур и цветов в образе:
Красный — цвет агрессии
Это не значит, что красный цвет плох. Просто он очень агрессивный и сильный. Нужно учитывать, что достойно носить ярко-красный сможет не каждая женщина.
— Красный может быть уместен для встречи до 40 минут — т.е. для короткой, но важной лично для вас беседы. Подходит для неизгладимого прощания с «бывшими», выхода на сцену, шикарной фотографии или съемок яркой сцены в кино. В жизни у окружающих от него может разболеться голова, и они будут вас избегать даже неосознанно, — рассказывает Ирина Мамонтова.
Слишком черный
Такой цвет в одежде будет уместен для особых мероприятий (например, свадьба или похороны). Черный уместен также, если это предусмотрено конкретным дресс-кодом. На дневной встрече обилие черного может насторожить и оттолкнуть собеседника.
— Следует также помнить, что одежда черного цвета очень маркая — на ней видно каждую пылинку. Если у вас перхоть или есть соседи по автобусу в пуховиках — про черный забудьте. И да, черный не стройнит, он конкретизирует все изъяны фигуры, — говорит эксперт.
Для того, чтобы производить желаемое впечатление, важно выбрать цвета, которые будут украшать и оттенять именно вас. Мы подготовили подробную инструкцию — как определить свои цвета и оттенки в одежде.
Громоздкие аксессуары
Универсальное правило для важной встречи — не экспериментируйте. Если вы давно купили жокейские сапоги, но решились их выгулять именно в этот момент — это плохая идея. Есть большая вероятность, что в самый ответственный час вы почувствуете себя очень некомфортно.
Эксперт считает, что такие акцентные вещи, как громоздкие сумки, крупные украшения или всё те же сапоги не должны появляться в образе случайно, а должны соответствовать вашему ритму жизни, профессии или образу, который вы давно для себя выбрали.
Сюда же можно отнести шляпы. Это уместно, если вы на курорте и вас обдувает морской бриз или на съемочной площадке. Если вы выбрались в шляпе в театр — по мнению эксперта, в помещении ее нужно будет снять, в ином случае люди, которые сидят за вами, ничего не увидят.
Кстати, часто бывает так, что идеальный образ портит именно сумка. Недавно мы делали разбор, как проверить свою сумку на профпригодность, и собрали 6 признаков того, что она на грани безвкусицы.
Темная одежда из бархата
Костюм или платье из такого материала подойдут разве что для похода в театр или достаточно торжественного ужина. Во всех остальных местах и в светлое время суток бархат будем смотреться не к месту, а молоденьким дамам он еще и здорово добавит возраст.
Рюкзаки
Рюкзак — аксессуар, который настолько удобен, что почти существует вне трендов и времени. Но тут многое решает размер, поэтому к миниатюрным рюкзачкам есть вопросы. Женщины с ними смотрятся как повзрослевшие пятиклассницы, которые забыли оставить дома любимую сумочку.
С каждым годом модные рюкзаки всё увеличиваются и увеличиваются в размерах, чтобы наконец прийти к оверсайзу. Вы же помните, что рюкзаки в современном мире по-прежнему носят не только со спортивной формой, но и с классическими вещами, подчеркивая на контрасте хрупкость и изящность своей обладательницы.
Также стоит проверить, не сливается ли рюкзак с вашей верхней одеждой, иначе эта конструкция рискует выглядеть как горб на спине.
Бежевые брюки
Казалось бы, такой универсальный цвет, но не всё так просто. На самом деле, бежевый цвет очень коварен.
— Модная история, но часто выглядят как голые ноги, особенно если это лосины из экокожи. Если вы не хотите такого эффекта, выбирайте более конкретные цвета: серый, хаки, коричневый, — советует Ирина Мамонтова.
Открытая молния на вещах и слишком облегающие вещи
Молнии на всю длину юбки или платья — это намек на повышенную сексуальность. Одно движение, и оп — на вас ничего нет. Такие вещи неуместно носить на работу, а тем более в офис, если вы не собираетесь там эффектно раздеваться. Открытая молния дешевит весь образ, в редких случаях джинсовые юбки с молнией по всей длине смотрятся нормально.
Простые трикотажные платья всегда актуальны, но обтягивающая модель из тонкого трикотажа испортит любую фигуру. В таком варианте платье сложно сочетать, почти с любой обувью и аксессуарами оно будет выглядеть пошло.
— От слишком обтягивающих вещей будет неудобно и вам, и собеседнику. Выбирайте свой размер или на размер больше. Иначе будет казаться, что вещь не ваша, — считает Ирина Мамонтова.
Блестящие колготки или колготки с загаром
Летом лучше всего обходиться без колготок, но если ваш офисный дресс-код не допускает их отсутствия, следуйте простым правилам. Главный критерий при выборе телесных колготок — они должны быть матовые и без люрекса. В противном случае такие колготки полнят. Блеск делает ноги более объемными, поэтому выбираем только матовые варианты. Важно, чтобы телесные колготки были в цвет вашей кожи. Например, у вас бледное лицо и неожиданно загорелые ноги — так ведь не бывает, и все это заметят. Лучше, чтобы телесные колготки были максимум 15 ден. Бывают колготки 10, 8 и даже 5 ден — на ногах они почти незаметны.
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