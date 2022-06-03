Правила поведения в Сети: можно ли отправлять голосовые сообщения и выставлять фотки с корпоратива

— Зачем всем каждый день знать, что вы едите? Это просто еда. Можно сделать один снимок, если вас что-то очень впечатлило. Но единожды, а не системно. Это может быть дегустация экзотического блюда или эффектная подача. В других случаях это странно и неуместно. По правилам этикета, на столе в кафе не должно быть мобильных телефонов. Ваше внимание должно быть обращено на собеседника, а не на экран. А если вам звонят, то нужно выйти из-за стола, чтобы не мешать остальным участникам встречи. Можно сказать: «Прошу прощения, у меня важный звонок, мне нужно отойти». Лучше уйти в тихое место и ни в коем случае не говорить громко, мешая другим людям отдыхать, — напоминает эксперт.