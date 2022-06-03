Правила поведения в Сети: можно ли отправлять голосовые сообщения и выставлять фотки с корпоратива

Мы уже рассказывали, как правильно обращаться к незнакомцам, должен ли мужчина оплачивать счет в кафе и кто прав в очереди в поликлинике. Сегодня переходим к малоизученной, но важной теме этикета в Сети. Разобраться нам снова помогает Анастасия Анохина — преподаватель этикета, член Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП).
«Общение в интернете тождественно живому»
Этикет в Сети (или нетикет, или диджитал-этикет) — важная тема. Пандемия вынудила нас общаться через интернет гораздо больше, чем раньше. В Сеть ушло и деловое общение: переписки, обмен документами, видеоконференции, онлайн-планерки. Многие из нас испытывают дискомфорт от такого общения, потому что правила мало кому известны.
— Правила поведения в социальных сетях можно сформулировать так: мы не должны забывать, что общение в интернете тождественно живому. То есть мы имеем право писать только то, что могли бы сказать человеку, глядя в глаза, — объясняет Анастасия Анохина.
Стоит помнить, что в любых отношениях существуют разные дистанции. Что в обычной жизни, то и в Сети. Под фотографией подруги в соцсети можно написать: «Красотка!» Если вы хотите сделать комплимент директору банка, то лучше будет сказать: «Прекрасно выглядите». От публикации негативных комментариев лучше воздержаться: вы только потратите свою энергию и продемонстрируете отсутствие воспитания. А что делать, если вам пишут гадости?
— Любая открытая страница в социальных сетях — это публичное пространство. Нужно понимать, что вам может написать в личку или оставить комментарий любой человек. Отвечать стоит только на конструктивные комментарии или вопросы, которые могут возникнуть к содержанию вашего поста. Что касается оскорблений или неуместных замечаний, то этикет позволяет блокировать пользователей и удалять то, что они написали. На вашу страницу заходят как в гости. Это ваше пространство: вы имеете право им управлять, — рассуждает преподаватель.
Есть еще одно любимое многими занятие, от которого точно стоит отказаться, — публичная порка за орфографические или пунктуационные ошибки. Не нужно во всеуслышание указывать автору на его неграмотность: это выглядит как самоутверждение за чужой счет. Если вы хотите сделать это, руководствуясь благими целями, то напишите человеку в личные сообщения.
«Зачем всем каждый день знать, что вы едите?»
Большой раздел нетикета касается публикации фотографий и видео. Когда вы снимаете что-то, убедитесь, что посторонние люди не попадают в кадр. Крайне бестактным считается и физическое вторжение в чужое пространство с телефоном. Это часто случается на мероприятиях, когда участники одновременно пытаются что-то сфотографировать: знаменитость, салют, эффектную подачу блюда и т. д. Вытянутая рука — это общепринятая дистанция, которая укрепилась в пандемию.
— Еще стоит быть внимательным при публикации общих фото. Обычно мы обращаем внимание только на свой внешний вид, а другим людям может не нравиться, как они получились на снимке. В идеальном варианте нужно спросить, не возражает ли человек, что вы выставите фото с его участием. Крайне неэтично будет выкладывать фотографии с вечеринок или корпоративов, где остальные участники события в очень неприглядном свете. Так можно надолго испортить отношения, — поясняет Анастасия Анохина.
— Зачем всем каждый день знать, что вы едите? Это просто еда. Можно сделать один снимок, если вас что-то очень впечатлило. Но единожды, а не системно. Это может быть дегустация экзотического блюда или эффектная подача. В других случаях это странно и неуместно. По правилам этикета, на столе в кафе не должно быть мобильных телефонов. Ваше внимание должно быть обращено на собеседника, а не на экран. А если вам звонят, то нужно выйти из-за стола, чтобы не мешать остальным участникам встречи. Можно сказать: «Прошу прощения, у меня важный звонок, мне нужно отойти». Лучше уйти в тихое место и ни в коем случае не говорить громко, мешая другим людям отдыхать, — напоминает эксперт.
А еще важно помнить, что в общественных местах любой человек может случайно увидеть экран вашего телефона. Особенно это актуально в транспорте в час пик. Поэтому не стоит разглядывать свои домашние фото, читать или прослушивать пикантные сообщения. Если же вы случайно увидели чужие, стоит отвести взгляд.
«Прошу прощения, у меня что-то с динамиком»
В 2016 году во «ВКонтакте» появилась функция отправки голосовых сообщений. Этот день разделил нашу жизнь на до и после. Многие пользователи стали злоупотреблять этой возможностью и изводить своих знакомых многоминутными аудио. Некоторые эксперты считают, что запись голоса вместо текста окончательно отняла у людей необходимость четко формулировать свои мысли.
— По правилам этикета, отправлять голосовые сообщения без разрешения собеседника нельзя. Это очень неудобно с точки зрения обработки информации. Возможно, вашему собеседнику придется нарушить свой комфорт или отвлечься от задачи, чтобы прослушать сообщение. Например, взять наушники. К тому же люди часто не соблюдают правила создания этих сообщений: могут жевать во время записи или идти по ветреной улице. Тогда человеку придется напрячь слух, чтобы разобрать, что вы говорите, — рассказывает Анастасия Анохина.
Есть люди, которые начинают голосовое сообщение со слов: «Извините, мне неудобно сейчас писать, поэтому я запишу вам аудио». Это бестактно, ведь человек думает только о своем удобстве. Вспоминаем правило из первой части интервью и получаем: «Комфортно мне, но некомфортно со мной». Это нарушение баланса.
— Есть небольшая хитрость. Если вам постоянно присылают голосовые сообщения, но вам неудобно их слушать или собеседник игнорирует вашу просьбу писать текстом, то напишите: «Прошу прощения, у меня что-то с динамиком. Я не могу прослушать ваши сообщения, напишите, пожалуйста, текстом». Это маленькая ложь во благо, — подсказывает специалист по этикету.
Общение в социальных сетях в деловой среде будет подчиняться общим правилам, но с небольшими нюансами. Например, в рабочей переписке вполне допустимы смайлы, но первым их может отправить только руководитель.
— Для делового общения очень важно, чтобы ваше позиционирование было внятным. Желательно, чтобы на аватарке стояло ваше фото, в профиле были указаны настоящие имя и фамилия. Человеку, который в рамках работы много общается в соцсетях, стоит сделать себе везде одинаковые аватарки. Так коллегам и деловым партнерам будет проще его искать, — заключает Анастасия.
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Пандемия создала новый вид этикета. Пока в мире бушует коронавирус, меняются условия и нормы нашей жизни. Мы попросили специалиста и тренера по деловому этикету рассказать, о чём важно помнить в новых условиях (никаких рукопожатий).