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Театр Афанасьева покажет последний спектакль в воскресенье на Вокзальной магистрали в Новосибирске

Труппа переезжает на место бывшего кинотеатра «Пионер»

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Техническое открытие театра состоялось в августе, а полностью здание сдали 30 декабря прошлого года

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В Новосибирске последний спектакль на старой сцене покажет Театр Сергея Афанасьева в воскресенье, 15 января, на Вокзальной магистрали.

Историю театра на арендованной площадке завершит постановка «Люди головы теряют». Труппа переезжает в новое здание бывшего кинотеатра «Пионер» (ул. Максима Горького, 52), площадь которого — более 2 тысяч квадратных метров.

— Спектакли на новой сцене театра зрителям покажут в марте. До этого труппе предстоит завершить организационные работы: возвести декорации, оформить сцену с учетом световой партитуры, настроить звуковое сопровождение и другое, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Техническое открытие театра состоялось в августе — событие совместили с празднованием Дня строителя. Пока театр под руководством Сергея Афанасьева играет спектакли в старом здании — на Вокзальной магистрали, уточнила Анна Терешкова. В сентябре на «Авито» появилось объявление об аренде старого помещения за 870 тысяч рублей в месяц.

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