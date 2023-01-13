Театр Афанасьева покажет последний спектакль в воскресенье на Вокзальной магистрали в Новосибирске

В Новосибирске последний спектакль на старой сцене покажет Театр Сергея Афанасьева в воскресенье, 15 января, на Вокзальной магистрали.
Историю театра на арендованной площадке завершит постановка «Люди головы теряют». Труппа переезжает в новое здание бывшего кинотеатра «Пионер» (ул. Максима Горького, 52), площадь которого — более 2 тысяч квадратных метров.
— Спектакли на новой сцене театра зрителям покажут в марте. До этого труппе предстоит завершить организационные работы: возвести декорации, оформить сцену с учетом световой партитуры, настроить звуковое сопровождение и другое, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Техническое открытие театра состоялось в августе — событие совместили с празднованием Дня строителя. Пока театр под руководством Сергея Афанасьева играет спектакли в старом здании — на Вокзальной магистрали, уточнила Анна Терешкова. В сентябре на «Авито» появилось объявление об аренде старого помещения за 870 тысяч рублей в месяц.