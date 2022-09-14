На месте театра Афанасьева может открыться бар — помещение на Вокзальной магистрали сдают почти за 900 тысяч

— Бутики с одеждой — это помещения, которые не могут располагаться в цокольном помещении, потому что необходимо видное место с фасадом, где можно установить манекены, — отметила владелец. — Сейчас помещение используют как развлекательно-культурное. Здесь есть хорошая вентиляция, звукоизоляция, высокие потолки, поэтому мы ищем арендаторов в этом же направлении.