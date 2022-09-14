На месте театра Афанасьева может открыться бар — помещение на Вокзальной магистрали сдают почти за 900 тысяч
Рядом находятся бутики Max Mara, Etro, Emporio Armani
Помещение, где пока располагается театр Афанасьева, в центре Новосибирска сдают за 870 тысяч рублей в месяц. Там может появиться развлекательное заведение. Объявление об аренде разместили на сайте «Авито» 7 сентября.
Анна Осколкова, директор и владелец компании LOKS, которая занимается сдачей помещения, рассказала НГС, что помещение на Вокзальной магистрали, 19 планируют отдать под развлекательное заведение. Собственник решил не размещать бутик с одеждой в цокольном этаже.
— Бутики с одеждой — это помещения, которые не могут располагаться в цокольном помещении, потому что необходимо видное место с фасадом, где можно установить манекены, — отметила владелец. — Сейчас помещение используют как развлекательно-культурное. Здесь есть хорошая вентиляция, звукоизоляция, высокие потолки, поэтому мы ищем арендаторов в этом же направлении.
Также Анна отметила, что для бара или караоке важны технические особенности и хорошее местоположение, а помещение на Вокзальной магистрали как раз для этого подходит. Однако, если появится другой арендатор, например, из сферы торговли, то такое предложение тоже могут рассмотреть.
В объявлении на сайте «Авито» указано, что площадь помещения — 580 кв. метров, оно находится на цокольном этаже, здесь есть три отдельных входа, а основной — с первого этажа на улице Вокзальная магистраль.
Владелец здания Александр Большаков отказался давать комментарии НГС. Мы уже писали, что мужчине принадлежит Fashion gallery, в которую входят Max Mara, Marina Rinaldi, Etro и Emporio Armani.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Александр Большаков является учредителем компании ООО «ЭТР Сибирь». На конец 2021 года выручка организации составила 507 тысяч, а чистый убыток — 8,4 млн рублей.
12 августа на улице Максима Горького состоялось техническое открытие здания театра Афанасьева. Театру уже больше 30 лет, но всё это время он находился в подвале. Как выглядит новое здание театра, смотрите в нашем материале.
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