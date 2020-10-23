Даже поют в масках: коронавирус перенесли 70% артистов оперной труппы НОВАТа

Вячеслав Стародубцев отметил, что в театре было принято решение исключить детский хор и хор дополнительного состава из всех спектаклей. По словам режиссера, во многих идущих постановках были изменены мизансцены.

Заболевшие коронавирусом есть в балетной труппе

Руководство театра подтвердило, что в балетной труппе НОВАТа также есть случаи заражения коронавирусной инфекцией.

— В данный момент из артистов балетной труппы ковид переносят 5 человек, а из всех заболевших в коллективе театра всего 2 человека вынуждены проходить лечение в больнице, остальные под наблюдением врачей на амбулаторном лечении. По данным Управления Роспотребнадзора, среди артистов оркестра подтверждено 24 случая заражения COVID-19, большая часть из них уже здоровы и ждут результатов тестирования для разрешения выхода на работу, — уточнил генеральный директор НОВАТа Ара Карапетян.

Музыкальный руководитель НОВАТа Дмитрий Юровский рассказал, что сам только что переболел коронавирусной инфекцией.

— С первого дня обнаружения болезни и до момента выздоровления я находился дома на лечении. То же самое могу сказать про любого сотрудника театра, столкнувшегося с заболеванием. Наш театр очень внимательно следит, чтобы на работе находились лишь люди, которые действительно здоровы. Значительная часть оркестрантов, переболевшая этим вирусом, уже выздоровела и находится дома в ожидании отрицательных результатов тестов, — говорит музыкальный руководитель НОВАТа.