Даже поют в масках: коронавирус перенесли 70% артистов оперной труппы НОВАТа

На сегодняшний день 70% оперной труппы НОВАТа переболели коронавирусной инфекцией, об этом заявил главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев.
— В настоящий момент артисты оперной труппы театра, перенесшие болезнь в легкой форме либо бессимптомно, уже вышли на работу. Основной состав готовит спектакли. Сегодня 70 процентов оперной труппы уже переболели ковидом. И, несмотря на это, мы продолжаем соблюдать жесткие меры безопасности, включая ношение масок на репетициях и даже пение в них, — объяснил он.
Вячеслав Стародубцев отметил, что в театре было принято решение исключить детский хор и хор дополнительного состава из всех спектаклей. По словам режиссера, во многих идущих постановках были изменены мизансцены.
Заболевшие коронавирусом есть в балетной труппе
Руководство театра подтвердило, что в балетной труппе НОВАТа также есть случаи заражения коронавирусной инфекцией.
— В данный момент из артистов балетной труппы ковид переносят 5 человек, а из всех заболевших в коллективе театра всего 2 человека вынуждены проходить лечение в больнице, остальные под наблюдением врачей на амбулаторном лечении. По данным Управления Роспотребнадзора, среди артистов оркестра подтверждено 24 случая заражения COVID-19, большая часть из них уже здоровы и ждут результатов тестирования для разрешения выхода на работу, — уточнил генеральный директор НОВАТа Ара Карапетян.
Музыкальный руководитель НОВАТа Дмитрий Юровский рассказал, что сам только что переболел коронавирусной инфекцией.
— С первого дня обнаружения болезни и до момента выздоровления я находился дома на лечении. То же самое могу сказать про любого сотрудника театра, столкнувшегося с заболеванием. Наш театр очень внимательно следит, чтобы на работе находились лишь люди, которые действительно здоровы. Значительная часть оркестрантов, переболевшая этим вирусом, уже выздоровела и находится дома в ожидании отрицательных результатов тестов, — говорит музыкальный руководитель НОВАТа.
Самое надежное место в городе
— Случаи заболевания в театре были и есть — мы этого не скрывали и не собираемся. Те, кто болеет, ковид это или нет, остаются дома и получают медицинскую помощь. А для защиты зрителей делается максимум возможного, и театр сейчас одно из самых надежных мест в Новосибирске с точки зрения ковид-безопасности, — говорит художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман.
Ранее художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман подтвердил НГС информацию о том, что в Новосибирском оперном театре коронавирусом заболел 21 человек. Заболевшие были выявлены в ходе планового тестирования — все сотрудники Оперного театра в обязательном порядке проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции.
В июне 2020 года Владимир Кехман рассказал, какие меры приняло руководство НОВАТа, чтобы сохранить театр, который из-за пандемии был вынужден закрыться 18 марта. В частности, театр вернул зрителям 15 миллионов рублей за билеты и остался должен еще 20.
Также стало известно, что главный режиссер Вячеслав Стародубцев заразился ковидом. Он рассказал НГС, как и где проходило его лечение.