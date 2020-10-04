21 заражённый и удалёнка: Владимир Кехман рассказал, как на самом деле обстоят дела с ковидом в НОВАТе

Для уменьшения рисков распространения инфекции некоторые коллективы перевели на удаленку. Сейчас в удалённом режиме работают творческие коллективы НОВАТа: артисты оперы, мимического ансамбля, артисты хора.



График спектаклей тоже изменился, но несущественно. Ранее стало известно, что главный режиссёр Вячеслав Стародубцев заразился ковидом.

— Ввиду отсутствия главного режиссера Вячеслава Стародубцева перенесены только его спектакли на Малой сцене. Вячеслав Васильевич перенёс заболевание в лёгкой форме, уже поправился и скоро будет в Новосибирске. Спектакли Вячеслава Стародубцева состоятся согласно указанным в афише датам, — сообщил художественный руководитель НОВАТа.

В июне 2020 года Владимир Кехман рассказал, какие меры приняло руководство НОВАТа, чтобы сохранить театр, который из-за пандемии был вынужден закрыться 18 марта. В частности, театр вернул зрителям 15 млн рублей за билеты и остался должен еще 20.



19 сентября театр открыл сезон оперой «Иоланта». По словам сотрудников, они «молились, чтобы не сорвалось».