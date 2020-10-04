21 заражённый и удалёнка: Владимир Кехман рассказал, как на самом деле обстоят дела с ковидом в НОВАТе

В НОВАТе коронавирусом заболел 21 сотрудник
Среди сотрудников Новосибирского театра оперы и балета выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман подтвердил НГС эту информацию.
Заболевшие были выявлены в ходе планового тестирования — все сотрудники Оперного театра в обязательном порядке проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции.
— Общее количество сотрудников, сдавших тесты, — 735 человек, 82 работника находятся на больничном: из них 61 человек по причине ОРВИ и других болезней, 21 случай подтверждённого COVID-19, в том числе трое артистов балетной труппы, они находятся дома и бессимптомно переносят заболевание, — сообщил Владимир Кехман. — Со своей стороны мы обеспечиваем выполнение комплекса мер по предупреждению распространения инфекции: ежедневный контроль температуры сотрудников, тесты на наличие инфекции, санитарно-профилактическая обработка помещений. В случае подозрения на заражение или подтверждения диагноза COVID сотрудники театра временно отстраняются от работы, все контактировавшие изолируются либо переводятся на удалённую работу. Кроме того, руководство театра координирует свои действия с управлением Роспотребнадзора. Таким образом, у зрителей исключен контакт с заболевшими сотрудниками.
Для уменьшения рисков распространения инфекции некоторые коллективы перевели на удаленку. Сейчас в удалённом режиме работают творческие коллективы НОВАТа: артисты оперы, мимического ансамбля, артисты хора.
График спектаклей тоже изменился, но несущественно. Ранее стало известно, что главный режиссёр Вячеслав Стародубцев заразился ковидом.
— Ввиду отсутствия главного режиссера Вячеслава Стародубцева перенесены только его спектакли на Малой сцене. Вячеслав Васильевич перенёс заболевание в лёгкой форме, уже поправился и скоро будет в Новосибирске. Спектакли Вячеслава Стародубцева состоятся согласно указанным в афише датам, — сообщил художественный руководитель НОВАТа.
В июне 2020 года Владимир Кехман рассказал, какие меры приняло руководство НОВАТа, чтобы сохранить театр, который из-за пандемии был вынужден закрыться 18 марта. В частности, театр вернул зрителям 15 млн рублей за билеты и остался должен еще 20.
19 сентября театр открыл сезон оперой «Иоланта». По словам сотрудников, они «молились, чтобы не сорвалось».