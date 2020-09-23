«Сначала не было никаких симптомов»: главный режиссер НОВАТа рассказал, как заболел COVID-19

Я специально сдал тест перед тем, как лететь в Новосибирск, чтобы приехать с чистой совестью. Он, к сожалению, оказался положительным. Результат я ждал шесть дней. У меня не было никаких симптомов, только в последние два дня перед получением результата у меня начали снижаться обоняние и вкус. То есть, пока я дождался результатов, начала развиваться симптоматика.

Я сразу обратился за медицинской помощью — в тот же день, когда получил положительный результат. В Москве заражённых коронавирусной инфекцией транспортируют в больницы на скорой помощи, поэтому меня привезли в клинику, сделали КТ, взяли анализы и по результатам всех обследований решили оставить на амбулаторном лечении. Это было 20 сентября .

Сейчас у меня лёгкая форма заболевания. На КТ видно первичное поражение лёгких. Лечат прекрасно: я постоянно нахожусь под пристальным наблюдением высокопрофессиональных врачей, чувствую себя удовлетворительно. Мне делают капельницы, уколы, дают таблетки. Каждый день я сдаю кровь, мне измеряют сатурацию (уровень кислорода в крови), температуру. Как только у меня будет отрицательный результат теста на коронавирус, меня выпишут. Первым делом я прилечу в Новосибирск, потому что очень много дел и я соскучился по любимым артистам и зрителям.