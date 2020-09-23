«Сначала не было никаких симптомов»: главный режиссер НОВАТа рассказал, как заболел COVID-19

Главный режиссер НОВАТа рассказал, как лечится от коронавируса
На этой неделе стало известно, что главный режиссёр НОВАТа Вячеслав Стародубцев заразился коронавирусом. Последние месяцы он провел не в Новосибирске, а в Подмосковье — у себя на даче. Сейчас режиссёр находится в московской больнице. Как и где проходит его лечение, когда он вернётся в Новосибирск, чему его научила изоляция и как он научился работать в пандемию — Вячеслав Стародубцев рассказал лично.
Последние три недели я очень плотно был занят подготовкой премьеры оперы «Садко» в Челябинске, которая прошла с большим успехом. Много летал — аэропорты, самолёты. С моим родным НОВАТом я общался дистанционно. Где именно я мог заразиться, неизвестно, потому что я соблюдал все меры предосторожности. К сожалению, никто от этого не застрахован.
Я специально сдал тест перед тем, как лететь в Новосибирск, чтобы приехать с чистой совестью. Он, к сожалению, оказался положительным. Результат я ждал шесть дней. У меня не было никаких симптомов, только в последние два дня перед получением результата у меня начали снижаться обоняние и вкус. То есть, пока я дождался результатов, начала развиваться симптоматика.
Я сразу обратился за медицинской помощью — в тот же день, когда получил положительный результат. В Москве заражённых коронавирусной инфекцией транспортируют в больницы на скорой помощи, поэтому меня привезли в клинику, сделали КТ, взяли анализы и по результатам всех обследований решили оставить на амбулаторном лечении. Это было
Сейчас у меня лёгкая форма заболевания. На КТ видно первичное поражение лёгких. Лечат прекрасно: я постоянно нахожусь под пристальным наблюдением высокопрофессиональных врачей, чувствую себя удовлетворительно. Мне делают капельницы, уколы, дают таблетки. Каждый день я сдаю кровь, мне измеряют сатурацию (уровень кислорода в крови), температуру. Как только у меня будет отрицательный результат теста на коронавирус, меня выпишут. Первым делом я прилечу в Новосибирск, потому что очень много дел и я соскучился по любимым артистам и зрителям.
Конечно, когда только началась пандемия, я переживал и боялся заразиться. Совершенно непонятно, как эта инфекция действует на каждого человека — и симптоматика у всех разная, и течение болезни. Непонятно, где каждый человек может заразиться коронавирусной инфекцией, поэтому я считаю, что обязательно нужно соблюдать все меры безопасности — носить маску, обрабатывать руки санитайзерами. Страшно, что у многих это заболевание проходит бессимптомно. Но коронавирус — это уже наша реальность, и мы живём в ней.
В период изоляции я находился на даче в Подмосковье, на моей «Усадьбе любви». Я, как и другие, сделал то, на что не хватало времени, — я вернулся к семье, проводил с ней больше времени. Я занялся своей дачей, посадками — то, чего никогда не делал. Это было увлекательно. Я немножко посмотрел на жизнь с другой стороны.
У меня есть много идей, которые хочется скорее воплотить на сценах. Время изоляции показало, что ещё больше хочется говорить о красоте, ставить именно то, что мы не увидим на улице: в жизни ужасов хватает, а на сцене хочется видеть всё же сказку и волшебство.
Сегодня я продолжаю удалённо готовить премьеру концертной версии оперы «Снегурочка». Уже в момент карантина мы научились работать онлайн, дистанционно, поэтому у меня идёт очень активная работа, несмотря на то, что я нахожусь на лечении. Так что работа продолжается даже на больничной койке.
А вы болели коронавирусом?
Коронавирусом переболели многие известные новосибирцы. В июле инфекцией заразился сенатор Владимир Городецкий, а в июне на больничной койке с таким же диагнозом оказался министр транспорта региона. Тогда же стало известно, что коронавирусной инфекцией заболел наш земляк — музыкант Элджей.
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