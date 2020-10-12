«Пока на две недели»: театр «Красный факел» закрывается на карантин

С 12 октября по 25 октября в новосибирском театре «Красный факел» приостанавливается показ всех спектаклей — среди сотрудников и артистов выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией.

— Есть заболевшие. И многие, в том числе остальные сотрудники и зрители, находятся в зоне риска. Поэтому мы приняли решение приостановить деятельность театра на две недели. Мы будем работать удалённо. Сейчас делаем таблицу переносов, зрители чуть позже узнают, на какое число переносится их спектакль. Решение закрыться именно на две недели пошло ещё с весны, когда все ограничительные меры предварительно вводились на две недели. Чтобы тот, кто заболел, выявился, чтобы лишний раз не контактировать друг с другом. Пока две недели. Дальше сказать не можем, — прокомментировал закрытие театра руководитель пресс-службы Артём Ремнёв.