Новосибирцы стали курьерами у мошенников: они забрали у пенсионеров в Москве 30 миллионов рублей

Новосибирцы задержаны и отправлены под стражу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сотрудники полиции задержали в Москве двух жителей Новосибирска, которые стали курьерами у телефонных мошенников. Информацию об этом распространила пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.



По предварительным данным, неизвестные позвонили 73-летнему жителю Москвы, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что с его счетов якобы пытаются украсть деньги. Для сохранности средства необходимо было перевести всю сумму на «безопасные счета» с помощью мобильного приложения. Пенсионер перевел деньги, в том числе, со счетов супруги, на счет, указанный мошенниками.



— В продолжение преступных действий мошенники сообщили пожилому мужчине, что необходимо передать им все сбережения в иностранной валюте, хранящиеся дома. Следуя указаниям, гражданин передал на улице Барклая двум курьерам сумку с валютой, — рассказали в столичном МВД.



Вскоре пара поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила более 30 миллионов рублей.



Сотрудники МВД в ходе расследования установили и задержали в аэропорту Санкт-Петербурга двух жителей Новосибирска в возрасте 19 и 20 лет. Оказалось, что по заданию куратора они забрали у пенсионер валюту и передали соучастникам. Себе они оставили по 300 тысяч рублей. Эти деньги молодые люди потратили на развлечения и покупку брендовой одежды в Санкт-Петербурге.



Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст. 159 УК РФ). Новосибирцы отправлены под стражу.



Расследование уголовного дела продолжается.

