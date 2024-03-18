Посредники: учредителя «Подземки» судят по делу о «Сибирском Лас-Вегасе» — компанию ему составили два экс-силовика

В Центральном суде начали рассматривать дело учредителя лофт-парка «Подземка» Александра Гинтера. Его обвиняют в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере. Предпринимателя посадили на скамью подсудимых тихо, без лишнего шума. Правоохранительные органы на вопрос, в какую историю ввязался Гинтер, хранят молчание. Вместе с тем, есть веские основания полагать, что бизнесмен проходит фигурантом по громкому делу о «Сибирском Лас-Вегасе» и может стать одним из первых, кто будет по нему осуждён. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов рассказывает, почему предприниматель оказался связан с коррупцией, кто составил ему компанию и как в этой истории сплелись покушение на Амана Тулеева и дело «Труновской ОПГ».
О том, что учредителя лофт-парка «Подземка» Александра Гинтера начали судить, красноречиво говорит карточка на сайте Центрального суда. Дело в отношении предпринимателя поступило в суд в первый рабочий день 2024 года и было направлено судье Татьяне Петровой. После двух предварительных слушаний 20 февраля процесс стартовал.
Гинтера обвиняют по ч.4 ст. 291.1 УК РФ — в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере, то есть в сумме больше миллиона рублей. При каких обстоятельствах предприниматель совершил преступление, на сегодняшний день пока выяснить не удалось. В прокуратуре Новосибирской области запрос корреспондента НГС проигнорировали.
Претензий нет? Претензии есть
Александр Гинтер попал под пристальное внимание силовиков в конце 2022 года. 20 декабря неизвестные люди в масках без опознавательных шевронов на одежде вывели предпринимателя под руки из «Подземки», посадили в серую Lada Vesta и увезли в неизвестном направлении. Новосибирские силовики не смогли оперативно прокомментировать произошедшее и, похоже, сами некоторое время оставались в недоумении. Полицейские даже выслали наряд в «Подземку» для выяснения обстоятельств.
— Зашли люди в масках, прошли в гримерную, не предъявив удостоверение или какие-то другие бумаги. Уточнили у сотрудников, кто является Александром Гинтером, надели на него наручники, сопроводили его в кабинет, он взял верхнюю одежду, а после его вывели из лофт-парка, — рассказывал арт-директор «Подземки» Платон Гудков.
Позже стало известно, что Гинтера увезли на разговор к сотрудникам оперативной группы, специально командированной из Москвы для расследования дела о «Сибирском Лас-Вегасе». Допрос проходил в стенах Управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. Спустя сутки предприниматель уже спокойно комментировал инцидент.
Александр Гинтер — новосибирский предприниматель. По данным «Контур.Фокус», он был руководителем или соучредителем нескольких десятков юридических лиц, связанных с общественным питанием и развлечениями. Наиболее известный проект — лофт-парк «Подземка». Александр Гинтер владел ООО «Доски», которое, по всей видимости, управляло одноименным баром. И бар, и ООО уже закрыты. Гинтер был одним из четырех соучредителей ООО «Богема Н», управлявшим рестораном при Доме актера (кроме него доли принадлежали Алексею Шишкину, Сергею Коваленко и Мэри Костанян). В конце 2021 года вместе с группой инвесторов он приобрел старую водонапорную башню в районе площади Маркса, а в феврале 2022 года открыл арт-пространство «Цоколь».
— Я так понимаю, что все вопросы у правоохранительных органов ко мне закрыты. По большому счету, люди (полиция. — Прим. ред.) могли позвонить, я бы пришел, и всё было бы ок. Но они вот как-то так решили, — отмечал Гинтер в беседе с корреспондентом НГС.
Уже на следующий день Новосибирск потрясла новость о задержании начальника антикоррупционного отдела (ОЭБиПК) МВД по Центральному району Александра Умерова. Полицейского обвинили в крышевании подпольных игорных клубов и получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) от нелегальных бизнесменов. На аресте Умерова в материалах дела прозвучало имя Александра Гинтера. Вместе с ним имена неких Бориса Сальникова и Алексея Бирюкова. О преследовании всех троих ничего не было известно до тех пор, пока информация об уголовном деле не появилась на сайте Центрального суда.
Кто такие Сальников и Бирюков
Сервис GetContact, который показывает, как номер телефона записан у других абонентов, идентифицирует номер Бориса Сальникова как «Борис Павлович МВД», «Боря Нарко Контроль», «Борис от Бирюкова». Источник из числа ветеранов МВД в беседе с корреспондентом НГС отметил, что полный тёзка Бориса Сальникова в нулевых работал оперативником 5-го отдела регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). В то время отделом руководил небезызвестный Андрей Андреев, впоследствии дослужившийся до начальника управления и осужденный по делу ОПС Александра Трунова, как активный член группировки. В 2015 году Андреева приговорили к 11 годам колонии строгого режима. В 2016 году он вышел из колонии по УДО.
Известно, что Борис Сальников перешёл в структуру ФСКН из Западно-Сибирского Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП). Источник отметил, что милиционер работал в управлении в одно время Алексеем Бирюковым, который закончил службу в органах со скандалом.
В 2003 году «Коммерсант» писал, что капитана Бирюкова осудили за злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, он оказывал услуги членам «одной из преступных группировок», а взамен получил автомобиль Lexus. Автомобиль оказался с историей: его бывший хозяин был причастен к подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Именно в этой машине несостоявшийся киллер получил заказ на устранение Тулеева от Виктора Тихонова, брата олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова. Позже Lexus был объявлен в розыск, но Бирюков тем не менее решил зарегистрировать его на себя.
По версии следствия, по иронии судьбы примерно в то же время в Новосибирске сожгли точно такой же автомобиль, принадлежавший предпринимателю из США. Бирюков за несколько тысяч долларов приобрел обгорелые кузов и двигатель, решив собрать из двух «проблемных» машин одну «чистую».
Обвинить Бирюкова во взяточничестве следователям не удалось, не хватило доказательств. Капитану милиции инкриминировали превышение должностных полномочий, и суд приговорил его к 5 годам условного срока.
«Вообще не интересно»
Александр Гинтер в разговоре с корреспондентом НГС от комментариев отказался. Борис Сальников обсуждать ситуацию тоже не стал, подчеркнув, что не испытывает желания общаться с журналистами.
— Вообще не интересно, — подчеркнул мужчина.
Алексей Бирюков пояснил, что в настоящее время находится не в городе и попросил перезвонить через неделю.
Между тем в Центральном районном суде готовятся судить человека, которого называют организатором подпольных игорных клубов и взяткодателем. 34-летний Владимир Костюченко, по версии следствия, на протяжении нескольких лет передавал Александру Умерову от 500 тысяч рублей в месяц за крышевание нелегального бизнеса. Известно, что процесс над Костюченко будет проходить в особом порядке. Это значит, что он признал свою вину, а наказание для него не будет превышать двух третей от максимально возможного срока по предъявленному обвинению.
Александр Умеров, несмотря на тяжесть обвинения во взяточничестве, сегодня спокойно передвигается по Новосибирску. По словам источника НГС, бывший полицейский пошёл на сделку со следствием, его выпустили из СИЗО, после чего по городу прокатилась серия задержаний борцов с коррупцией.