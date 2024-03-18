Посредники: учредителя «Подземки» судят по делу о «Сибирском Лас-Вегасе» — компанию ему составили два экс-силовика

У дела про «Сибирский Лас-Вегас» новый поворот Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В Центральном суде начали рассматривать дело учредителя лофт-парка «Подземка» Александра Гинтера. Его обвиняют в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере. Предпринимателя посадили на скамью подсудимых тихо, без лишнего шума. Правоохранительные органы на вопрос, в какую историю ввязался Гинтер, хранят молчание. Вместе с тем, есть веские основания полагать, что бизнесмен проходит фигурантом по громкому делу о «Сибирском Лас-Вегасе» и может стать одним из первых, кто будет по нему осуждён. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов рассказывает, почему предприниматель оказался связан с коррупцией, кто составил ему компанию и как в этой истории сплелись покушение на Амана Тулеева и дело «Труновской ОПГ».



О том, что учредителя лофт-парка «Подземка» Александра Гинтера начали судить, красноречиво говорит карточка на сайте Центрального суда. Дело в отношении предпринимателя поступило в суд в первый рабочий день 2024 года и было направлено судье Татьяне Петровой. После двух предварительных слушаний 20 февраля процесс стартовал.



Гинтера обвиняют по ч.4 ст. 291.1 УК РФ — в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере, то есть в сумме больше миллиона рублей. При каких обстоятельствах предприниматель совершил преступление, на сегодняшний день пока выяснить не удалось. В прокуратуре Новосибирской области запрос корреспондента НГС проигнорировали.

Претензий нет? Претензии есть

Александр Гинтер попал под пристальное внимание силовиков в конце 2022 года. 20 декабря неизвестные люди в масках без опознавательных шевронов на одежде вывели предпринимателя под руки из «Подземки», посадили в серую Lada Vesta и увезли в неизвестном направлении. Новосибирские силовики не смогли оперативно прокомментировать произошедшее и, похоже, сами некоторое время оставались в недоумении. Полицейские даже выслали наряд в «Подземку» для выяснения обстоятельств.



— Зашли люди в масках, прошли в гримерную, не предъявив удостоверение или какие-то другие бумаги. Уточнили у сотрудников, кто является Александром Гинтером, надели на него наручники, сопроводили его в кабинет, он взял верхнюю одежду, а после его вывели из лофт-парка, — рассказывал арт-директор «Подземки» Платон Гудков.

Александр Гинтер известен своим участием в проектах «Подземка», «Доски» и др. Источник: Елизавета Шаталова











Позже стало известно, что Гинтера увезли на разговор к сотрудникам оперативной группы, специально командированной из Москвы для расследования дела о «Сибирском Лас-Вегасе». Допрос проходил в стенах Управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. Спустя сутки предприниматель уже спокойно комментировал инцидент.



Александр Гинтер — новосибирский предприниматель. По данным «Контур.Фокус», он был руководителем или соучредителем нескольких десятков юридических лиц, связанных с общественным питанием и развлечениями. Наиболее известный проект — лофт-парк «Подземка». Александр Гинтер владел ООО «Доски», которое, по всей видимости, управляло одноименным баром. И бар, и ООО уже закрыты. Гинтер был одним из четырех соучредителей ООО «Богема Н», управлявшим рестораном при Доме актера (кроме него доли принадлежали Алексею Шишкину, Сергею Коваленко и Мэри Костанян). В конце 2021 года вместе с группой инвесторов он приобрел старую водонапорную башню в районе площади Маркса, а в феврале 2022 года открыл арт-пространство «Цоколь».



— Я так понимаю, что все вопросы у правоохранительных органов ко мне закрыты. По большому счету, люди (полиция. — Прим. ред.) могли позвонить, я бы пришел, и всё было бы ок. Но они вот как-то так решили, — отмечал Гинтер в беседе с корреспондентом НГС.

Задержание Александра Гинтера попало на видео Источник: АСТ-54

Уже на следующий день Новосибирск потрясла новость о задержании начальника антикоррупционного отдела (ОЭБиПК) МВД по Центральному району Александра Умерова. Полицейского обвинили в крышевании подпольных игорных клубов и получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) от нелегальных бизнесменов. На аресте Умерова в материалах дела прозвучало имя Александра Гинтера. Вместе с ним имена неких Бориса Сальникова и Алексея Бирюкова. О преследовании всех троих ничего не было известно до тех пор, пока информация об уголовном деле не появилась на сайте Центрального суда.



Кто такие Сальников и Бирюков

Сервис GetContact, который показывает, как номер телефона записан у других абонентов, идентифицирует номер Бориса Сальникова как «Борис Павлович МВД», «Боря Нарко Контроль», «Борис от Бирюкова». Источник из числа ветеранов МВД в беседе с корреспондентом НГС отметил, что полный тёзка Бориса Сальникова в нулевых работал оперативником 5-го отдела регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). В то время отделом руководил небезызвестный Андрей Андреев, впоследствии дослужившийся до начальника управления и осужденный по делу ОПС Александра Трунова, как активный член группировки. В 2015 году Андреева приговорили к 11 годам колонии строгого режима. В 2016 году он вышел из колонии по УДО.

Известно, что Борис Сальников перешёл в структуру ФСКН из Западно-Сибирского Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП). Источник отметил, что милиционер работал в управлении в одно время Алексеем Бирюковым, который закончил службу в органах со скандалом.

РУБОП раньше располагался в здании на Серебренниковской Источник: Густаво Зырянов











В 2003 году «Коммерсант» писал, что капитана Бирюкова осудили за злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, он оказывал услуги членам «одной из преступных группировок», а взамен получил автомобиль Lexus. Автомобиль оказался с историей: его бывший хозяин был причастен к подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Именно в этой машине несостоявшийся киллер получил заказ на устранение Тулеева от Виктора Тихонова, брата олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова. Позже Lexus был объявлен в розыск, но Бирюков тем не менее решил зарегистрировать его на себя.



По версии следствия, по иронии судьбы примерно в то же время в Новосибирске сожгли точно такой же автомобиль, принадлежавший предпринимателю из США. Бирюков за несколько тысяч долларов приобрел обгорелые кузов и двигатель, решив собрать из двух «проблемных» машин одну «чистую».

Обвинить Бирюкова во взяточничестве следователям не удалось, не хватило доказательств. Капитану милиции инкриминировали превышение должностных полномочий, и суд приговорил его к 5 годам условного срока.

«Вообще не интересно»

Александр Гинтер в разговоре с корреспондентом НГС от комментариев отказался. Борис Сальников обсуждать ситуацию тоже не стал, подчеркнув, что не испытывает желания общаться с журналистами.

— Вообще не интересно, — подчеркнул мужчина.

Алексей Бирюков пояснил, что в настоящее время находится не в городе и попросил перезвонить через неделю.

Между тем в Центральном районном суде готовятся судить человека, которого называют организатором подпольных игорных клубов и взяткодателем. 34-летний Владимир Костюченко, по версии следствия, на протяжении нескольких лет передавал Александру Умерову от 500 тысяч рублей в месяц за крышевание нелегального бизнеса. Известно, что процесс над Костюченко будет проходить в особом порядке. Это значит, что он признал свою вину, а наказание для него не будет превышать двух третей от максимально возможного срока по предъявленному обвинению.

Александр Умеров в здании Центрального суда. Фото сделано 14 марта 2024 года Источник: Павел Тиунов









