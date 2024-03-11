Одна умерла на месте, другая — в больнице: водитель сбил двух девушек в Новосибирске — дело направили в суд

В Новосибирске водитель автомобиля предстанет перед судом по делу о смертельном ДТП. По данным следователей, сибиряк сбил двух человек на пешеходном переходе на улице Выборной, в результате происшествия они скончались.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Авария произошла вечером 17 ноября прошлого года. По версии следствия, 37-летний сибиряк проявил «преступную небрежность к дорожной обстановке» и ее изменениям, не принял мер к снижению скорости вплоть до полной остановки и совершил наезд на пешеходов. Они шли по нерегулируемому переходу на Выборной.
— В результате происшествия одна девушка от полученных травм скончалась на месте, другая — в медицинском учреждении, — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что мужчина управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что водителя лишили прав за невыполнение требования должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.
Новосибирца обвинили по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и лишенным права управления автомобилем) и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).
— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в ведомстве.
Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. На автомобиль сибиряка наложили арест для последующей конфискации и обращения в доход государства.
Как сообщали в ГИБДД, авария произошла в районе дома №102 по улице Выборная, 37-летний мужчина был за рулем автомобиля «Ниссан». В результате ДТП одна женщина получила травмы несовместимые с жизнью, вторую доставили в больницу, где та позже скончалась. Подруга семьи сибирячки сообщила, что в день аварии погибшая гуляла со знакомой.
1 января в Новосибирской области автомобиль сбил 18-летнего пешехода. Молодой человек от полученных травм скончался на месте.