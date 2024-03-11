Одна умерла на месте, другая — в больнице: водитель сбил двух девушек в Новосибирске — дело направили в суд

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Авария произошла вечером 17 ноября прошлого года. По версии следствия, 37-летний сибиряк проявил «преступную небрежность к дорожной обстановке» и ее изменениям, не принял мер к снижению скорости вплоть до полной остановки и совершил наезд на пешеходов. Они шли по нерегулируемому переходу на Выборной.

