«Семь дней в коме»: в Новосибирске скончалась студентка, которую сбила машина на Выборной

Женщина уточнила, что девушке было 19 лет, она отметила свой день рождения в начале ноября. У погибшей остались родители и младшая сестра.



— Я знала ее с рождения. У меня дочь такого же возраста, они росли вместе. Мы жили в одном подъезде, — сказала сибирячка. — Она с раннего детства занималась горными лыжами, ездила на соревнования. Все знакомые, кто разбирался в этом, говорили, что она родилась на лыжах. Она была жизнерадостной и активной, с другой стороны улицы всегда мне кричала: «Привет».

