«Семь дней в коме»: в Новосибирске скончалась студентка, которую сбила машина на Выборной

В Новосибирске 25 ноября скончалась девушка, которую сбила машина на улице Выборной 17 ноября. Как рассказала НГС близкая подруга семьи сибирячки (она просила на указывать имя в публикации), девушка умерла в больнице.
— Она потеряла сознание в момент аварии и впала в кому, в себя не приходила. Семь суток пробыла в ней, врачи говорили, что крайне тяжелое и нестабильное состояние, — рассказала женщина. — Никаких даже пары обнадеживающих слов не говорили.
Женщина уточнила, что девушке было 19 лет, она отметила свой день рождения в начале ноября. У погибшей остались родители и младшая сестра.
— Я знала ее с рождения. У меня дочь такого же возраста, они росли вместе. Мы жили в одном подъезде, — сказала сибирячка. — Она с раннего детства занималась горными лыжами, ездила на соревнования. Все знакомые, кто разбирался в этом, говорили, что она родилась на лыжах. Она была жизнерадостной и активной, с другой стороны улицы всегда мне кричала: «Привет».
По словам женщины, девушка жила в районе улицы Выборной и окончила местную школу, а после поступила в Новосибирский государственный педагогический университет. В день аварии студентка гуляла со знакомой вблизи лыжной базы.
— Они гуляли в районе лыжной базы, где девушка много лет занималась. И 10 часов вечера не было. Переходили дорогу, — сказала женщина.
НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой подтвердить информацию, но в ведомстве посоветовали позвонить в ГУ МВД России по региону. Сотрудники сообщили, что информацию необходимо уточнить в прокуратуре. Корреспондент издания обратился в пресс-службы ведомства и Минздрава по региону.
В школе, где училась девушка, не ответили на звонок журналиста. Между тем в телеграм-канале «АСТ-54 Black» опубликовали пост, который якобы был размещен в чате образовательного учреждения.
— Выпускница 2022 года попала в ДТП на Выборной. Неделю мы все молились за неё, но чуда не случилось, и сегодня ее не стало. У неё осталась мама и младшая сестра (тоже ученица нашей школы), — указано в сообщении.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей.
Авария произошла вечером 17 ноября на улице Выборная, место ДТП попало на видео. В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что водитель автомобиля ехал по улице и сбил двух пешеходов. В аварии погибла женщина, девушку доставили в больницу.
18 ноября стало известно, что водителя, который попал в ДТП, отправили под стражу. Его обвинили по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).