В Новосибирске отправили под стражу водителя за смертельное ДТП — погиб 18-летний пешеход

В Новосибирске суд избрал меру пресечения 37-летнему водителю, который устроил смертельное ДТП в Октябрьском районе. В аварии погиб 18-летний пешеход, еще один человек получил травмы.
Об этом сообщает пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. По версии следствия, 17 ноября сибиряк ехал на автомобиле Nissan и, пренебрегая правилами дорожного движения, сбил двух пешеходов 2004 и 2005 годов рождения.
— В результате ДТП пешеход 2005 г.р. скончался на месте, второй потерпевший получил телесные повреждения и госпитализирован, — сообщили в ведомстве.
Водителя машины обвинили по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Суд избрал меру пресечения сибиряку в виде заключения под стражу на период предварительного следствия по уголовному делу. Ход расследования и его результаты находятся на контроле прокуратуры.
Авария произошла вечером 17 ноября, место ДТП попало на видео. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, водитель автомобиля ехал по улице Выборная и совершил наезд на двух пешеходов. В ДТП погибла женщина, еще одного пешехода доставили в медучреждение. Речь идет о девушке 2005 года рождения.
Накануне в Новосибирске водитель грузовика сбил 64-летнего пешехода. Он получил травмы несовместимые с жизнью. Авария произошла на улице Аэропорт.