«Нам ничего не говорят»: родственники убитой девочки несколько дней не могут выяснить, ее ли нашли в снегу под Новосибирском

Родственники убитой Ольги Я. и ее пропавшей 5-летней дочки до сих пор не знают о судьбе ребенка. Об этом НГС рассказала супруга отца Ольги Наталья Валентиновна. Пенсионер живет Алма-Ате и имеет серьезные проблемы со здоровьем, поэтому быстро приехать в Новосибирск не смог. Сегодня супруги знают только то, что еще на прошлой неделе в снегу под Новосибирском нашли тело маленькой девочки, но их ли это внучка, они всё еще не знают.