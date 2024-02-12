«Нам ничего не говорят»: родственники убитой девочки несколько дней не могут выяснить, ее ли нашли в снегу под Новосибирском

Родственники убитой Ольги Я. и ее пропавшей
— Нас в Новосибирске представляет человек по доверенности, но опознали ли ребенка, нам никто еще не говорил. Ни да, ни нет, — поделилась с НГС Наталья Валентиновна (ее супруг плохо говорит после перенесенной болезни). — Знаем, что было опознание, но не его результаты.
В субботу в Бюро судебно-медицинской экспертизы в Новосибирске должны были провести процедуру опознания тела ребенка, найденного с признаками насильственной смерти в снегу вблизи села Толмачево. По предварительным данным, девочка была убита. Результатов экспертизы пока нет.
Ольга перестала выходить на связь 20 января 2024 года. Женщина вместе с маленькой дочкой переехала в Новосибирск из Казахстана, где недавно получила наследство. В России она купила квартиру в Кировском районе Новосибирска и собиралась приобретать дорогой автомобиль. На сделке женщине вызвался помочь ее знакомый,
По словам знакомых Ольги, казахстанским полицейским подозреваемый рассказал, что Ольгу зарезал, а ее маленькую дочь задушил, и даже указал, где спрятал тела. Однако в отмеченных им местах полицейские и следователи СК не смогли обнаружить тела. Лишь несколько дней спустя убитую Ольгу Я. нашли в снегоотвале, а
Автомобиль, который купила Ольга, и остававшиеся у нее деньги, пока не нашли.
Ранее НГС писал о задержании начальника ИВС в Новосибирской области. Его подозревают в давлении на следствие по делу об исчезновении школьницы в селе Яркуль.