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«Нам ничего не говорят»: родственники убитой девочки несколько дней не могут выяснить, ее ли нашли в снегу под Новосибирском

Девочка с мамой бесследно исчезли 20 января, их предполагаемого убийцу задержали при попытке сбежать в Таджикистан

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В убийстве девочки и мамы заподозрили 31-летнего жителя Новосибирска Фархода Р.

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Родственники убитой Ольги Я. и ее пропавшей 5-летней дочки до сих пор не знают о судьбе ребенка. Об этом НГС рассказала супруга отца Ольги Наталья Валентиновна. Пенсионер живет Алма-Ате и имеет серьезные проблемы со здоровьем, поэтому быстро приехать в Новосибирск не смог. Сегодня супруги знают только то, что еще на прошлой неделе в снегу под Новосибирском нашли тело маленькой девочки, но их ли это внучка, они всё еще не знают.

— Нас в Новосибирске представляет человек по доверенности, но опознали ли ребенка, нам никто еще не говорил. Ни да, ни нет, — поделилась с НГС Наталья Валентиновна (ее супруг плохо говорит после перенесенной болезни). — Знаем, что было опознание, но не его результаты.

В субботу в Бюро судебно-медицинской экспертизы в Новосибирске должны были провести процедуру опознания тела ребенка, найденного с признаками насильственной смерти в снегу вблизи села Толмачево. По предварительным данным, девочка была убита. Результатов экспертизы пока нет.

Ольга перестала выходить на связь 20 января 2024 года. Женщина вместе с маленькой дочкой переехала в Новосибирск из Казахстана, где недавно получила наследство. В России она купила квартиру в Кировском районе Новосибирска и собиралась приобретать дорогой автомобиль. На сделке женщине вызвался помочь ее знакомый, 31-летний Фарход Р. Сразу после сделки женщина перестала выходить на связь, а мужчина вскоре уехал в Казахстан. Его задержали, когда он пытался пересечь на такси границу с Узбекистаном.

По словам знакомых Ольги, казахстанским полицейским подозреваемый рассказал, что Ольгу зарезал, а ее маленькую дочь задушил, и даже указал, где спрятал тела. Однако в отмеченных им местах полицейские и следователи СК не смогли обнаружить тела. Лишь несколько дней спустя убитую Ольгу Я. нашли в снегоотвале, а 7 февраля тело ребенка, предположительно дочери убитой, обнаружили вблизи сёл Красноглинное и Толмачево, у дороги.

Автомобиль, который купила Ольга, и остававшиеся у нее деньги, пока не нашли.

Ранее НГС писал о задержании начальника ИВС в Новосибирской области. Его подозревают в давлении на следствие по делу об исчезновении школьницы в селе Яркуль.

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