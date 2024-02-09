Тело 5-летней девочки нашли в снегу неподалеку от села Толмачево

Следователи нашли в снегу неподалеку от села Толмачево тело 5-летнего ребенка. По предварительной информации, девочка была убита вместе с матерью, обеих искали почти три недели. О шокирующей находке рассказали сегодня в СК, подробности произошедшего озвучил источник НГС.
— Нашли тело ребенка недалеко от дороги, вблизи сел Толмачево и Красноглинное, — рассказал источник НГС. — Стопроцентно говорить, конечно, нельзя, но, скорее всего, — это девочка, которая пропала 20 января вместе с мамой. Совпадает и внешность, и способ убийства. Стопроцентную гарантию давать будем после экспертиз.
За несколько дней до этого в снегоотвале в Тогучинском районе Новосибирской области следователи нашли тело самой пропавшей Ольги Я. По версии СК, женщина стала жертвой убийства из корыстных побуждений.
— По версии следствия, с 20 по 23 января жительница города Новосибирска и ее малолетняя дочь, проживавшие в Кировском районе областного центра, безвестно исчезли. В ходе проведения следственных действий сначала было обнаружено тело женщины на территории Тогучинского района. В настоящее время в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружено тело ребенка на территории Новосибирского района, — рассказали в СК.
В убийстве заподозрили 31-летнего бойца ММА Фархода Р. По данным источника НГС, он помогал недавно переехавшей из Казахстана Ольге с покупкой дорого автомобиля, и сразу же после заключения сделки неожиданно уехал из страны. На границе Казахстана и Таджикистана мужчину задержали, сейчас решается вопрос о его выдаче в Россию.
Все знакомые Ольги Я. были шокированы исчезновением своей знакомой и даже отказывались верить в ее смерть. Предполагаемый убийца маленькой девочки и ее мамы в глазах собственных друзей тоже не выглядел закоренелым преступником. Он работал такси и однажды украл телефон пассажира, но никогда не привлекался к ответственности за насильственные преступления.
— Он показывал очень средние результаты, но даже когда проигрывал бой расстраивался очень тихо, оставался спокойным, — рассказал о Фарходе знакомый с ним по рингу шоумен и ведущий спортивных соревнований, который попросил об анонимности, но его имя известно редакции. — Когда он проигрывал бой, не ругался, не злился и не угрожал, просто молча уходил. У него есть семья, дети, он постоянно работал — и в такси, и поваром на одной из точек в ресторанном дворике в «Меге». С кем бы я ни говорил на эту тему, все очень удивлены.
Ранее НГС писал о том, что родственникам Ольги Я. и ее дочки еще не сообщили о том, что тело девочки уже нашли.