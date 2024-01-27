Была с 6-летней дочерью: подробности пропажи мамы и девочки — подозреваемого в их убийстве задержали в Казахстане

В Новосибирской области с 20 по 23 января на связь не выходили 39-летняя женщина и ее 6-летняя дочь. Сотрудники полиции и Следственного комитета сообщили, что есть все основания считать их убитыми. Они возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, малолетнего». Подозреваемого задержали на границе Казахстана и Узбекистана.
Как рассказали в пресс-службе полиции, в «Кировский» отдел 23 января поступило заявление от жительницы Казахстана, что ее подруга, которая живет в Новосибирске, перестала выходить на связь. Полицейские установили, что в январе 2024 года 39-летняя жительница Новосибирска купила автомобиль стоимостью больше 1,5 миллиона рублей. После покупки она пропала вместе со своей 6-летней дочерью. Следователи имеют достаточные основания полагать, что они убиты.
Сотрудники МВД также установили, что приобретать автомобиль помогал 31-летний местный житель, который после сделки покинул территорию России.
— До настоящего времени местонахождение последних не установлено, в связи с чем имеются достаточные основания полагать, что они убиты, — рассказали в Следственном комитете Новосибирской области.
В Следственном комитете Новосибирской области создали специальную следственно-оперативную группу по факту пропажи мамы и ребенка.
— С момента поступления сообщения о безвестном исчезновении матери с дочерью, учитывая сложность и неочевидность произошедшего, была создана специальная следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные и профессиональные следователи, следователи — криминалисты СК по области, сотрудники МВД по Новосибирской области. Благодаря слаженной работе удалось установить причастного к исчезновению разыскиваемых, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Задержанному 25 января в Казахстане мужчине заочно предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции на территорию Российской Федерации.
На контроль ход и результаты расследования поставила прокуратура Новосибирской области.
На этой неделе, 25 января, Центральный районный суд Новосибирска заключил в СИЗО Максима Вавилова — начальника ИВС отдела полиции «Усть-Таркское». Преследование начальника связано с исчезновением 15-летней школьницы Наташи Матюхиной в 2010 году.