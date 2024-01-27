Была с 6-летней дочерью: подробности пропажи мамы и девочки — подозреваемого в их убийстве задержали в Казахстане

Как рассказали в пресс-службе полиции, в «Кировский» отдел 23 января поступило заявление от жительницы Казахстана, что ее подруга, которая живет в Новосибирске, перестала выходить на связь. Полицейские установили, что в январе 2024 года 39-летняя жительница Новосибирска купила автомобиль стоимостью больше 1,5 миллиона рублей. После покупки она пропала вместе со своей 6-летней дочерью. Следователи имеют достаточные основания полагать, что они убиты.