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Новосибирца задержали в Казахстане — его подозревают в убийстве женщины и ее маленькой дочери

Мужчина на такси пытался переехать через государственную границу

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Подозреваемого задержали на границе

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В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве женщины и дочери, которое произошло в Новосибирске. Об этом сообщили на официальном медиапортале Polisia.kz сегодня, 27 января. Мужчину задержали сотрудники пограничной службы и криминальной полиции Казахстана.

— На основании ориентировки главного управления уголовного розыска МВД РФ в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками пограничной службы КНБ и криминальной полиции МВД РК задержан гражданин России, подозреваемый в совершении двойного убийства матери и ее малолетней дочери, — рассказали на сайте Polisia.kz.

Убийство произошло 23 января в Новосибирске. Силовики России сообщили полиции Казахстана, что после особо тяжкого преступления мужчина намерен скрыться в соседних государствах. После получения сообщения криминальной полицией РК были ориентированы оперативные, миграционные и другие подразделения органов внутренних дел Казахстана.

Подозреваемого задержали на пограничном посту в Туркестанской области, когда он пытался на такси пересечь государственную границу. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу СК по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.

На этой неделе, 25 января, Центральный районный суд Новосибирска заключил в СИЗО Максима Вавилова — начальника ИВС отдела полиции «Усть-Таркское». Преследование начальника связано с исчезновением 15-летней школьницы Наташи Матюхиной в 2010 году.

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