Новосибирца задержали в Казахстане — его подозревают в убийстве женщины и ее маленькой дочери

В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве женщины и дочери, которое произошло в Новосибирске. Об этом сообщили на официальном медиапортале Polisia.kz сегодня, 27 января. Мужчину задержали сотрудники пограничной службы и криминальной полиции Казахстана.
— На основании ориентировки главного управления уголовного розыска МВД РФ в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками пограничной службы КНБ и криминальной полиции МВД РК задержан гражданин России, подозреваемый в совершении двойного убийства матери и ее малолетней дочери, — рассказали на сайте Polisia.kz.
Убийство произошло 23 января в Новосибирске. Силовики России сообщили полиции Казахстана, что после особо тяжкого преступления мужчина намерен скрыться в соседних государствах. После получения сообщения криминальной полицией РК были ориентированы оперативные, миграционные и другие подразделения органов внутренних дел Казахстана.
Подозреваемого задержали на пограничном посту в Туркестанской области, когда он пытался на такси пересечь государственную границу. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу СК по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.
На этой неделе, 25 января, Центральный районный суд Новосибирска заключил в СИЗО Максима Вавилова — начальника ИВС отдела полиции «Усть-Таркское». Преследование начальника связано с исчезновением 15-летней школьницы Наташи Матюхиной в 2010 году.