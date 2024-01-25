Суд в Новосибирске отправил в СИЗО начальника изолятора МВД — в чем его обвиняют

Сегодня, 25 января, Центральный районный суд Новосибирска заключил до 23 марта в СИЗО Максима Вавилова — начальника ИВС отдела полиции «Усть-Таркское».
—18 января 2024 года Вавилов узнал, что следователь Татарского межрайонного следственного отдела СУ СК осуществляет производство следственных действий по уголовному делу. Желая воспрепятствовать расследованию дела, он в вечернее время приехал по месту проживания следователя и высказал угрозы привлечения его к уголовной ответственности, с целью изменения хода расследования, — сообщили в Судебном департаменте НСО.
Судья Алла Веселых сегодня не пустила журналистов на заседание по избранию меры пресечения Вавилову, оно было закрытым.
Ранее стало известно, что новосибирские следователи возбудили дело в отношении сотрудника МВД по ч. 3 ст. 294 УК РФ «Вмешательство в деятельность следователя, в целях воспрепятствования расследованию дела».
Накануне несколько источников НГС сообщили, что преследование начальника ИВС связано с исчезновением 15-летней школьницы Наташи Матюхиной в 2010 году. Можно предположить, что угрозы Вавилов высказывал следователю, задействованном в раскрытии этого «глухаря». Официально СК это не подтверждает.
Наташа Матюхина пропала 2 марта 2010 года, ее тело не обнаружено до сих пор. Следствие по делу неоднократно возобновляли, в последний раз — в августе 2023-го. Тогда следователи СК задержали и отправили под арест троих сотрудников полиции. По версии следствия, они сбили девочку на машине, а затем, чтобы скрыть преступление, увезли ее с места ДТП и добили. После этого полицейские сами принимали участие в поисках.
Максима Кудрявцева, который в ночь исчезновения девушки был за рулем обвинили в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Ему и бывшему оперативнику Евгению Бартоломею также предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего по предварительному сговору (пп. «а, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Самое серьезное обвинение — убийство по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление (пп. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) предъявили не только Кудрявцеву и Бартоломею, но и действующему на тот момент начальнику отделения участковых и по делам несовершеннолетних Александру Кунцу.
После задержания полицейских журналисты НГС побывали в селе Яркуль, где произошло циничное преступление. Исчезновение Наташи Матюхиной там обсуждают до сих пор.