Суд в Новосибирске отправил в СИЗО начальника изолятора МВД — в чем его обвиняют

—18 января 2024 года Вавилов узнал, что следователь Татарского межрайонного следственного отдела СУ СК осуществляет производство следственных действий по уголовному делу. Желая воспрепятствовать расследованию дела, он в вечернее время приехал по месту проживания следователя и высказал угрозы привлечения его к уголовной ответственности, с целью изменения хода расследования, — сообщили в Судебном департаменте НСО.

