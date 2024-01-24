«Уже этапировали в Новосибирск»: начальник изолятора МВД задержан по делу о пропавшей школьнице

23 января в Новосибирской области начальника ИВС ОП «Усть-Таркское» Максима Вавилова задержали по подозрению в причастности к исчезновению 15-летней школьницы Натальи Матюхиной. Девочка пропала 2 марта 2010 года после посиделок в местном доме культуры. Её тело не могут найти до сих пор. В августе 2023 расследование возобновили, по этому делу уже арестовали нескольких полицейских, по данным нескольких источников НГС, Вавилов пополнил их число.
— Начальника ИВС задержали вчера по делу о пропавшей школьницы в Усть-Тарке. Известно, что его этапировали в Новосибирск, где он будет находиться на время расследования. Делом занимаются следователи СК и служба собственной безопасности МВД, — сказал информированный источник в силовых структурах. Эту информацию подтвердил еще один источник НГС.
На момент публикации НГС не удалось узнать, удовлетворили ли ходатайство о заключении Вавилова в СИЗО Новосибирска. Мы также обратились за комментарием в СУ СК РФ по НСО, информация будет дополнена.
В сервисе GetContact, номер телефона Максима Вавилова содержит такие теги, как «Максим Машиина», «Максим Покупатель», «Карина Тойота», «Максим Гетц», «Максим Икстрейл», «Покупашка Авенсис», «Максим Подбор Машины», «Максим Новосиб Перекуп». Вероятно, полицейский активно занимается перепродажей подержанных автомобилей.
Напомним, прошлым летом состоялась серия арестов бывших сотрудников полиции Усть-Тарского района, которые 13 лет назад искали Наташу и виновных в ее пропаже. Максима Кудрявцева, который был за рулем автомобиля в ночь пропажи Наташи Матюхиной, обвинили в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Ему и бывшему оперативнику Евгению Бартоломею также предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего по предварительному сговору (пп. «а, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
Вместе с начальником отделения участковых и по делам несовершеннолетних Александром Кунцем всех троих следователи обвинили в убийстве по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление (пп. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Они ожидают результатов расследования в следственном изоляторе.
Недавно стало известно, что в машине с обвиненными силовиками сидела женщина. Известно, что после исчезновения школьницы она переехала жить в другой регион, но ее показания вошли в материалы уголовного дела.