«Уже этапировали в Новосибирск»: начальник изолятора МВД задержан по делу о пропавшей школьнице

— Начальника ИВС задержали вчера по делу о пропавшей школьницы в Усть-Тарке. Известно, что его этапировали в Новосибирск, где он будет находиться на время расследования. Делом занимаются следователи СК и служба собственной безопасности МВД, — сказал информированный источник в силовых структурах. Эту информацию подтвердил еще один источник НГС.

На момент публикации НГС не удалось узнать, удовлетворили ли ходатайство о заключении Вавилова в СИЗО Новосибирска. Мы также обратились за комментарием в СУ СК РФ по НСО, информация будет дополнена.

