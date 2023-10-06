В деле об убийстве школьницы в Яркуле появился свидетель — в машине с обвиненными силовиками сидела женщина

В деле о бесследном исчезновении 15-летней Натальи Матюхиной 13 лет назад в селе Яркуль появились показания свидетеля, сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах. Сегодня считается, что школьницу сбили на машине, похитили и убили трое полицейских.
— В материалах дела есть показания женщины, которая находилась в салоне автомобиля в момент ДТП, — пояснил собеседник.
Он уточнил, что после исчезновения школьницы свидетельница переехала жить в отдаленный регион на юге России.
В жестоком преступлении обвиняют двух бывших и одного действующего сотрудников «Усть-Таркского». Водителя Максима Кудрявцева обвинили в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Кудрявцеву и бывшему оперативнику Евгению также предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего по предварительному сговору (пп. «а, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Вместе с действующим начальником отделения участковых и по делам несовершеннолетних Александром Кунцем всех троих следователи обвинили в убийстве по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление (пп. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Все трое ожидают результатов расследования в следственном изоляторе.
После серии громких арестов силовики задержали начальника уголовного розыска отдела полиции «Усть-Таркский» Алексея Бороздина. Его проверяют на причастность к убийству задержанного.
НГС также ездил в начале августа в село, где исчезла школьница. Там мы нашли родных девочки, ее учительницу, женщин, чьих мужей провели через жесткие допросы, проверяя на причастность к пропаже, и тех, кто знал горячих нравом милиционеров.