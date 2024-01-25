Новосибирские следователи возбудили уголовное дело против начальника изолятора МВД

Новосибирские следователи возбудили дело в отношении сотрудника отдела МВД «Татарский». Его обвиняют по
По версии силовиков, 18 января полицейский узнал, что следователь Татарского межрайонного следственного отдела работает по некому уголовному делу. Силовик действовал решительно.
— Желая воспрепятствовать расследованию дела, он в вечернее время приехал по месту проживания следователя и высказал угрозы привлечения его к уголовной ответственности с целью изменения хода расследования, — отметили в Следственном комитете.
В отношении полицейского возбудили уголовное дело. Его задержали, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения на время расследования.
Накануне стало известно, что в Татарском районе задержан начальник ИВС ОП «Усть-Таркский»
По неподтвержденной информации, Максим Вавилов пытался оказать давление на следователя, который занимается расследованием громкого уголовного дела, с целью помочь коллегам. Сейчас в Центральном районном суде решается вопрос об избрании меры пресечения для Вавилова на время расследования.