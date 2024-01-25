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Новосибирские следователи возбудили уголовное дело против начальника изолятора МВД

Силовика обвиняют в давлении на следствие

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Следователи требуют заключить обвиняемого в СИЗО

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Новосибирские следователи возбудили дело в отношении сотрудника отдела МВД «Татарский». Его обвиняют по ч. 3 ст. 294 УК РФ «Вмешательство в деятельность следователя, в целях воспрепятствования расследованию дела».

По версии силовиков, 18 января полицейский узнал, что следователь Татарского межрайонного следственного отдела работает по некому уголовному делу. Силовик действовал решительно.

— Желая воспрепятствовать расследованию дела, он в вечернее время приехал по месту проживания следователя и высказал угрозы привлечения его к уголовной ответственности с целью изменения хода расследования, — отметили в Следственном комитете.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело. Его задержали, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения на время расследования.

Накануне стало известно, что в Татарском районе задержан начальник ИВС ОП «Усть-Таркский» 37-летний Максим Вавилов. Его задержание косвенно связывают с расследованием громкого дела об исчезновении 15-летней школьницы в 2010 году. Наталья Матюхина пропала после посиделок в местном Доме культуры. Осенью силовики задержали двух бывших и одного действующего сотрудника отдела МВД «Усть-Таркский». По версии следствия, они сбили школьницу на машине, погрузили ее в салон, вывезли в безлюдное место, добили, а тело спрятали.

По неподтвержденной информации, Максим Вавилов пытался оказать давление на следователя, который занимается расследованием громкого уголовного дела, с целью помочь коллегам. Сейчас в Центральном районном суде решается вопрос об избрании меры пресечения для Вавилова на время расследования.

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